Un primo tentativo per il portiere del Milan da parte del club bianconero era già stato fatto nel 2016.

di Redazione Fox Sports - 15/11/2019 08:23 | aggiornato 15/11/2019 08:28

Ci aveva provato invano nell'estate 2016, quattro anni dopo potrebbe essere arrivato il momento giusto per concludere la trattativa di calciomercato. La Juventus è tornata sulle tracce di Gianluigi Donnarumma e nelle sessione estiva proverà a convincere il Milan a cedere il suo portiere., in scadenza a giugno 2021 (esattamente come Szczesny).

A riverarlo è la Gazzetta dello Sport di oggi, che spiega come il club bianconero stia studiando la strategia da mettere in atto per concludere l'operazione di calciomercato. Considerati i problemi di fair play finanziario attraversati dal Milan, un nuovo rinnovo da parte di Donnarumma è al momento da escludere, di conseguenza la prossima sarà l'ultima finestra utile per vendere (e vendere bene) il portiere della Nazionale.

Calciomercato Juve, pronto nuovo assalto a Donnarumma

La Juventus vorrebbe però evitare di pagare interamente il cartellino del giocatore e punterebbe sull'inserimento di alcune contropartite tecniche: in cima alla lista ci sarebbero Demiral e Rugani, due difensori che almeno allo stato attuale potrebbero fare molto comodo al club rossonero.

Sono discorsi prematuri, è vero. Ma la Juventus sta comunque preparando un piano d'azione. Dopo aver fallito l'obiettivo nel 2016, stavolta vuole riuscire a portare a termine del'operazione e mettere nei guanti di Donnarumma il futuro della porta bianconera-