I Colchoneros si aggiungono alla corsa per il centrocampista croato.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 15/11/2019 17:02 | aggiornato 15/11/2019 17:07

Ivan Rakitic non è felice. Il centrocampista croato ha manifestato pubblicamente il suo disappunto per la situazione che sta vivendo al Barcellona, confinato ai margini del progetto tecnico di Ernesto Valverde che in stagione gli ha concesso appena 10 presenze (255' giocati).

Capisco e rispetto le decisioni dell’allenatore e del club. Ho dato tantissimo in 5 anni al Barcellona - ha detto Rakitic - e voglio continuare. Ho 31 anni, non 38, e sento di essere ancora nel mio miglior momento. Come si sente mia figlia quando le rubano un gioco? Triste. Io mi sento allo stesso modo. Mi hanno portato via il pallone e mi sento triste

L'ex Siviglia fa gola a tanti top club, per ultimo l'Atletico Madrid. Come riportato da Movistar, i Colchoneros sarebbero disposti a sborsare 40 milioni per il giocatore classe 1988. Una cifra che permetterebbe alla squadra di Simeone di sbaragliare la concorrenza.