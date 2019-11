Azzurri in campo allo Stadio Bilino Polje di Zenica per la penultima partita di qualificazione a Euro 2020.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 15/11/2019 13:31 | aggiornato 15/11/2019 13:36

L'Italia ha già conquistato il pass per Euro 2020 da prima del Gruppo J, ma il commissario tecnico Roberto Mancini non ne vuole sapere di smettere di vincere. Vuole battere anche la Bosnia Erzegovina nel match in programma stasera alle 20.45 allo Stadio Bilino Polje di Zenica, un impianto da 15mila posto dove la nazionale di Robert Prosinecki non perde da ben 5 anni. Se gli Azzurri dovessero imporsi, per Mancini sarebbe la decima vittoria consecutiva che vorrebbe dire superare il record detenuto da Vittorio Pozzo di 9 successi di fila.

Bosnia-Italia: probabili formazioni

Mancini schiererà la sua Italia con l'ormai consolidato 4-3-3 con Donnarumma tra i pali alle spalle di Florenzi, Bonucci, Acerbi e Emerson; in mediana spazio a Tonali, Jorginho e Barella, nel tridente Bernardeschi, Belotti e Insigne. Tra le fila della Bosnia ci saranno gli "italiani" Pjanic, Krunic e Dzeko

Bosnia (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic. Ct Prosinecki

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct Roberto Mancini.

Dove vedere Bosnia-Italia in TV e streaming

Il fischio d'inizio di Bosnia-Italia è previsto alle 20.45 di venerdì 15 novembre 2019 allo Stadio Bilino Polje di Zenica. La gara sarà trasmessa in TV, in diretta e in chiaro, su Rai 1, mentre in streaming sarà possibile vederla grazie a Rai Play, servizio disponibile su pc, tablet e cellulare.

Classifica Gruppo J

Di seguito la classifica del Gruppo J di qualificazione a Euro 2020 a due giornate dal termine.