A due giorni da Azerbaigian-Galles, match valido per le qualificazioni a Euro 2020, ha parlato in conferenza stampa l'attaccante del Real Madrid Gareth Bale. Dichiarazioni, quelle dell'ex Tottenham, destinate a far rumore:

È chiaro che per me è più emozionante giocare con il Galles che con il Real Madrid”. Sono destinate nuovamente a far discutere le parole pronunciate in conferenza stampa dal ritiro della nazionale gallese da parte di Gareth Bale. Conosco la maggior parte dei miei compagni di squadra, giochiamo insieme da quando avevamo 17 anni. È come giocare con gli amici una domenica al parco. Qui parlo la mia lingua e mi sento più a mio agio. Ma io do il massimo sempre, in ogni partita