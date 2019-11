ATP Finals: Federer batte Djokovic e si qualifica per le semifinali

Il team formato dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo si è qualificato per le semifinali del torneo di doppio grazie alla vittoria sullo statunitense Rajeev Ram e sul britannico Joe Salisbury con il punteggio di 6-7 (5-7) 6-4 10-7. Il croato Ivan Dodig e lo slovacco Filip Polasek hanno battuto il sudafricano Raveen Klaasen e Michael Venus per 7-6 (7-4) 6-4.

Dopo la sconfitta di Djokovic contro Federer Nadal è sicuro di concludere l’anno al primo posto nel ranking ATP per la quinta volta in carriera.

Federer si qualifica come secondo alle spalle di Dominic Thiem e attende il primo classificato del gruppo Agassi. Rafael Nadal potrebbe affrontare Federer nel caso di vittoria contro Stefanos Tsitsipas e di un’affermazione di Danil Medvedev su campione in carica Alexander Zverev.

C’era una grande atmosfera e ho giocato contro un grande avversario. Ho giocato in modo incredibile e sapevo che dovevo farlo per batterlo.

Il venti volte campione Slam Roger Federer ha battuto Novak Djokovic per 6-4 6-3 nel loro quarantanovesimo scontro diretto. Lo svizzero si è qualificato per la semifinale delle Nitto ATP Finals in un vero spareggio per il secondo posto nel gruppo Bjorn Borg alle spalle di Dominic Thiem, già sicuro del primo posto nonostante la sconfitta con Matteo Berrettini. Roger Federer:

