WWE SmackDown Manchester

di Marco Ercole - 14/11/2019 16:36 | aggiornato 14/11/2019 19:40

Come avrete potuto vedere nei nostri report delle puntate degli ultimi due show WWE di SmackDown e Raw che si sono tenuti a Manchester, la redazione di FOXSports.it era presente sul posto per assistere allo spettacolo e raccontarvi le emozioni della serata alla SNHU Arena.

Il tour all'insegna del wrestling era però iniziato un po' prima, perché nel pomeriggio abbiamo preso parte all'evento organizzato da WWE2K20, con l'opportunità di intervistare alcune superstar della compagnia di proprietà di Vince McMahon.

Si è parlato ovviamente dell'ultimo capitolo della saga del videogame, ma anche di altri argomenti legati alle varie storyline. In particolare abbiamo avuto l'occasione di parlare con Big E (che tra un'intervista e l'altra si dilettava con il joypad in mano, utilizzando l'avatar di Randy Orton in un match contro Jeff Hardy) e Bobby Lashley. Ed entrambi ci hanno raccontato il loro rapporto con i videogiochi e non solo.

Big E durante una sua partita a WWE2K20

WWE2K20, Big E a FOXSports.it: "

Partiamo con Big E, che ci racconta subito cosa significhi per lui il mondo dei videogames:

Mi piacciono i videogames, sono stati una grossa parte della mia vita, mi piacevano fin dai tempi in cui giocavo a football. Adoro anche Fortnite. Quando sono a casa gioco spesso, soprattutto con NBA e WWE 2K20. Vedere la tua faccia in un videogioco è eccitante, puoi creare le storyline, essere interattivo con il tuo personaggio. Mi piace giocare con me stesso nel videogame. Quando ho visto me per la prima volta in un videogioco della 2K è stata una figata. Il più bravo giocatore di videogiochi dello spogliatoio è Xavier Woods, ma ce ne sono tanti, come Kofi Kingston e Samoa Joe.

Dopo aver parlato dell'argomento principale, chiediamo al membro del New Day cosa ne pensi della recente promozione di NXT a show televisivo al pari di Raw e SmackDown:

Prima ero in FCW, poi sono stato due anni a NXT ed è stata una bellissima esperienza: cominciava a essere già tutto nuovo e ad avvicinarsi al main roster rispetto a quanto succedeva in FCW. Si cominciava a guardare tutto con occhi diversi. La fanbase è anche diversa, piena di appassionati puri della disciplina. Sono contento di come stia crescendo.

Per concludere domandiamo cosa manchi a Big E per raggiungere il titolo massimo, come accaduto al suo compagno di tag team Kofi Kingston:

Spero di diventare presto campione del mondo: sto facendo del mio meglio, usando un po' di meditazione e di pazienza per aspettare il momento giusto. Mi ispiro ai giapponesi (e mentre ce lo dice mima un momento zen, ndr).

Bobby Lashley: "Il più forte al joypad? Seth Rollins"

Si passa così a Bobby Lashley, con il quale ci concentriamo principalmente sull'aspetto videogames:

Amo i videogiochi, ma non sono uno che gioca a qualsiasi tipo di videogame, mi piacciono quelli sportivi. Giocavo a football quando ero più giovane, con i giochi della 2K. Ora ti dico che amo i giochi sportivi a 360 gradi. Vedere il mio avatar è fantastico, anche soltanto osservare le luci e i movimenti che facciamo. A volte non ci rendiamo conto di quello che facciamo quando percorriamo la rampa e quando vedo la mia immagine nel videogame dico "ma veramente muovo la testa in questo modo?". È una figata... Io ho dei figli e vederli giocare alla PlayStation con il mio personaggio mi riempie di orgoglio. Prendono loro padre e giocano fieri di usare il mio personaggio.

A questo punto gli domandiamo se abbia un avversario preferito da affrontare:

Non ho un avversario preferito nel videogame, mi piace molto giocare col mio character. Quando gioco con mio figlio, lui spesso prende Brock Lesnar, altre volte Cena e Undertaker.

Ma quanto tempo dedica ai videogames Bobby Lashley?

Non ho quasi mai tempo per giocare. A volte lo faccio quando i miei figli finiscono i compiti e mi diverto con loro per un'oretta. In media gioco 20 minuti al giorno, ma non tutti i giorni.

