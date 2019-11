Le parole del centrocampista del Brescia in vista della sfida tra Bosnia e Italia.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 11:07 | aggiornato 14/11/2019 14:12

Alla vigilia di Bosnia-Italia, penultima partita di qualificazione a Euro 2020 per la banda Mancini, ha parlato a RaiSport il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, che ha risposto così a chi lo paragona ad Andrea Pirlo:

Avere delle somiglianze è un conto, ma poi in campo è tutto diverso perché secondo me Pirlo aveva una qualità e una tecnica indescrivibile. Io come Gattuso ma più tecnico? Sì, questo si può dire...

Il 19enne ha proseguito:

Non mi dà fastidio il paragone con Pirlo. È stato detto talmente tante volte che mi è entrato in testa. Lui e Gattuso sono stati sempre i miei idoli

Con un contratto in scadenza nel 2021, Tonali è alla prima stagione in Serie A ma sembra già un veterano per come sta in campo. Dopo averlo trattenuto per questa stagione, difficilmente il patron delle Rondinelle Cellino riuscirà a ripetersi durante la prossima sessione di calciomercato estivo.