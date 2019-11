Il presidente dei biancocelesti farà ricorso in appello contro la sentenza di primo grado chiedendo che il licenziamento per giusta causa fatto nel 2014 venga ritenuto come legittimo per la firma del tecnico con la federazione svizzera nonostante il legame con il club.

Già da quel momento l'allenatore aveva contestato le modalità del suo allontanamento (al suo posto arrivò Reja) e per farlo fece causa alla Lazio . Causa vinta più di 5 anni dopo che condanna il club biancoceleste a pagargli una grossa somma come risarcimento.

Il modo in cui l'attuale commissario tecnico della Svizzera ha però lasciato Roma è stato piuttosto controverso, vista l'esonero arrivato all'inizio del gennaio 2014 dopo che Petkovic aveva già firmato per diventare la guida della sua Nazionale dalla stagione successiva.

Il rapporto fra Vladimir Petkovic e la Lazio si è concluso in un modo quasi impensabile se si pensa ai risultati raccolti dall'allenatore nell'anno e mezzo passato sulla panchina della squadra capitolina, con la vittoria nel derby di Coppa Italia contro la Roma del 2013 come perfetta ciliegina sulla torta.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK