Il tennista italiano supera Thiem 7-6 6-3 in 1 ora e 18 minuti e diventa il primo italiano a vincere una partite alle Finals.

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 17:54 | aggiornato 14/11/2019 17:58

Matteo Berrettini scrive un'altra pagina di storia. Dopo le sconfitte contro Novak Djokovic (2-6 1-6) e Roger Federer (6-7 3-6), il tennista classe 1996 supera Dominic Thiem 7-6 6-3 in 1 ora e 18 minuti. Ok, Matteo era già eliminato mentre l'austriaco aveva strappato in precedenza il pass per le semifinali, ma il successo resta comunque importantissimo.

Berrettini è infatti diventato il primo italiano a vincere una partite alle ATP Finals. Ci avevano provato, fallendo, Adriano Panatta e Corrado Barazzuti, rispettivamente nel 1975 e nel 1978. Più di quarant'anni dopo ce l'ha fatta un 23enne romano che continua a stupire e far sognare l'Italia.

Grazie a questo successo Berrettini mette in tasca anche 200 punti e 250mila euro, che vanno ad aggiungersi agli altri 250mila presi per la partecipazione. Ora lo aspetta la Coppa Davis a Madrid per concludere al meglio un anno strepitoso in cui è riuscito ad arrivare in semifinale agli US Open perdendo contro Nadal

Berrettini: "Voglio regalare ancora tante emozioni"

Dopo la partita, Berrettini ha parlato così a Sky Sport: