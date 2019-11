Continuano le indagini sulla morte di Fabrizio Piscitelli, storico capo ultras della Lazio: la sua crescita nel campo della criminalità lo avrebbe messo nel mirino degli altri boss, che avrebbero così deciso di eliminarlo.

14/11/2019

Sono passati poco più di tre mesi dall'omicidio di Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik, storico capo ultras della Lazio freddato con un colpo di pistola in pieno giorno mentre sedeva su una panchina nel parco degli acquedotti a Roma. Un delitto ancora senza colpevole e che aveva fatto nuovamente luce su un mondo, quello della criminalità romana legata allo spaccio di stupefacenti, che il noto tifoso frequentava da tempo e che lo aveva visto protagonista di una scalata sempre più eclatante.

Sarebbe stato proprio questo il motivo alla base della sua morte, avvenuta la sera del 7 agosto con modalità che avevano subito reso chiaro il fatto che si trattasse di un omicidio su commissione: seduto su una panchina del parco che aveva eletto a suo personale ufficio, e in cui incontrava sottoposti e altri esponenti lontano dalle orecchie indiscrete delle cimici piazzate nella sua abitazione dalle forze dell'ordine, Piscitelli era stato raggiunto da un proiettile alla nuca esploso da distanza ravvicinata da un killer in tenuta da jogging, che si era immediatamente dato alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Si era parlato di possibili debiti legati al mondo della malavita, di una partita di droga mai pagata e addirittura di questioni interne al mondo del tifo. Ipotesi accantonate dagli investigatori, che secondo Il Messaggero starebbero invece seguendo i delicati equilibri di potere relativi al mondo della criminalità capitolina riguardanti lo spaccio di cocaina, eroina e marijuana. Un settore in cui Piscitelli era diventato sempre più potente, fino al punto da attirare su di se l'invidia di altri boss di spicco, che si sarebbero accordati tra loro per eliminarlo.

Omicidio Diabolik, le indagini vanno verso un patto tra boss della droga

Diabolik sarebbe morto per questo, per essere cresciuto al punto da diventare un personaggio scomodo per la concorrenza, frantumando i fragili equilibri che regolano il mondo dello spaccio di droga a Roma e attirando su di se rancori e invidie sufficienti per unire gli altri boss. I quali, dopo avere a lungo trattato con lui, si sarebbero decisi a ordinarne l'omicidio. È ancora Il Messaggero a sottolineare come parte degli esponenti di spicco della malavita romana, pur non essendo a favore dell'uccisione di Piscitelli, avrebbe finito col restare indifferente al suo destino.

Il mancato pagamento di una grossa partita di droga, così come la possibile ritorsione da parte di chi esigeva questi soldi, sarebbe stata sempre secondo il quotidiano romano una voce fatta circolare ad arte nel mondo della criminalità proprio per depistare le indagini, che a breve dovrebbero subire un'accelerata nel tentativo di individuare killer e mandante. Per quanto riguarda il movente, invece, gli investigatori non sembrano ormai avere più dubbi: cresciuto enormemente in potere e prestigio, Diabolik sarebbe stato condannato a morte dagli stessi boss che poche settimane prima si dividevano la piazza con lui.