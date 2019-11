Le parole dell'ex compagno di squadra dello svedese.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 18:29 | aggiornato 14/11/2019 18:34

Zlatan Ibrahimovic deciderà a breve quale sarà la sua prossima squadra. In Italia lo vorrebbero Bologna, Napoli e Milan. Per quest'ultima opzione tifa Antonio Nocerino, ex compagno di squadra dello svedese in rossonero che ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

Zlatan sarebbe il classico giocatore giusto al posto giusto nel momento giusto. Porterebbe benefici sotto tutti gli aspetti. L'età? La carta di identità è solo un numero se, come lui, stai bene mentalmente e fisicamente. Quando si ruppe il crociato due anni fa lo davano tutti per finito, ma mi pare sia andata diversamente. In Italia può fare ancora bella figura. Se la cosa dovesse concretizzarsi di certo non verrebbe a svernare, non è nella sua indole. Se accettasse sarebbe per essere protagonista e determinante. E sono certo che reggerebbe i ritmi anche da titolare

Nocerino ha proseguito così:

Al Milan ora c’è bisogno di gente che si prenda responsabilità. E chi non intende farlo, sta fuori. Preferisco un solo Ibra a quindici ventenni che non sono né carne né pesce. Ora è il momento di essere più uomini che calciatori, e con lui in spogliatoio non ti puoi nascondere. Nel bene o nel male ti porta allo scoperto

Sul suo rapporto col Milan:

Non ho mai smesso di amare l’ambiente Milan, ho un ricordo stupendo. E vederlo messo così, mi fa star male. I miei 11 gol? Collegano tutti il mio exploit con la presenza di Ibra, e ovviamente non nego che mi abbia agevolato ma, insomma, non ero proprio l’ultimo scappato di casa. E poi tanti assist non furono suoi. C’erano anche Cassano, Robinho: dove cadevo, cadevo bene

Ancora su Ibra: