MotoGP, Jorge Lorenzo: una carriera di successi e qualche rimpianto

Il cinque volte campione del mondo si ritira dopo una difficile stagione in Honda, ma la sua carriera è fatta di tante vittorie in tutte le classi.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 14/11/2019 18:17 | aggiornato 14/11/2019 18:22

Purtroppo è venuto il giorno dell'annuncio del ritiro per Jorge Lorenzo, che oggi a Valencia ha comunicato che la gara di questo weekend sarà l'ultima per lui. Nonostante un altro anno di contratto con Honda, ha deciso di dire addio alle corse.

Sicuramente gli dispiace essersi arreso, ma ha effettuato questa scelta perché non aveva più le motivazioni per continuare. Il 2019 è stato un anno veramente difficile per lui tra difficoltà fisiche e tecniche. Ha avuto alcuni infortuni che lo hanno condizionato e l'adattamento ad una moto complicata come la RC213V non è avvenuto.

Non vederlo più in MotoGP sarà strano, ma probabilmente per lui si tratta di una liberazione questa decisione di ritirarsi. Il porre fine ad una agonia, perché un cinque volte campione del mondo non può accettare di lottare ai margini della zona punti. La sua carriera meritava un epilogo certamente migliore, però il 32enne maiorchino può essere contento di aver ottenuto successi che tanti altri colleghi ed ex possono solo sognare.

Jorge Lorenzo in festa dopo la conquista del titolo 250 nel 2006

Jorge Lorenzo, l'esordio nel Motomondiale in 125 e i titoli 250

Lorenzo è nato a Palma de Maiorca il 4 maggio 1987 e quando aveva solamente 4 anni amava già le moto, anche grazie alla passione che gli era stata trasmessa da papà José Manuel, soprannominato Chico. Dopo aver corso in minimoto, minicross, CEV e campionato europeo 125 nel 2002 approda finalmente nel Motomondiale. A puntare su di lui è Giampiero Sacchi, allora responsabile del reparto corse del Gruppo Piaggio. Esordisce nella classe 125 in sella alla Derbi e la prima gara a Jerez si svolge proprio nel giorno del suo 15° compleanno. Aveva saltato i GP precedenti, perché non aveva l'età per poter gareggiare e dunque divenne il più giovane debuttante.

Le tre stagioni nella categoria minore sono di crescita costante per Jorge, che nella seconda vince la sua prima gara nel Gran Premio del Brasile disputato sul Circuito di Jacarepaguá. Conquista un altro podio a Sepang (Malesia) e nel 2004 è tra i protagonisti del campionato chiudendo al quarto posto con tre successi e altri quattro podi. L'anno seguente arriva la promozione in 250, dove approda nel team Fortuna Honda. Va subito forte e la sua prima annata da rookie si conclude con la quinta posizione finale dopo ben sei podi ottenuti.

Aprilia lo strappa alla Honda e assieme a Lorenzo vince il titolo nel 2006 e nel 2007. In entrambe le stagioni il suo maggiore rivale è Andrea Dovizioso, che correva per la casa di Tokio. In quel biennio il maiorchino mette assieme diciassette vittorie e altri sei podi. Quei risultati straordinari attirano su di lui, inevitabilmente, le attenzioni della top class.

Jorge Lorenzo e Valentino Rossi hanno avuto grande rivalità da compagni in Yamaha

Il passaggio in MotoGP con Yamaha, i trionfi e la rivalità con Valentino Rossi

È Yamaha a portarlo in MotoGP nel 2008, decidendo di metterlo nello stesso team dell'indiscusso campione Valentino Rossi. Inizia alla grande con pole position e secondo posto nella gara di debutto in Qatar, poi è terzo a Jerez e la prima vittoria arriva già in Portogallo sul circuito di Estoril. Non è sempre costante, però da esordiente i suoi risultati sono buoni e l'anno seguente è già il contendente al titolo proprio del suo compagno.

Nel 2009 sono quattro i successi di Lorenzo: Motegi, Le Mans, Indianapolis e nuovamente Estoril. Il Mondiale viene vinto dal Dottore, ma lui si afferma come un top rider della classe regina e nel 2010 compie la missione di vincere il titolo. Il terzo posto in Malesia gli basta per laurearsi matematicamente campione con tre GP di anticipo. In totale sono nove in quella stagione le vittorie di gara ottenute.

Rossi lascia la Yamaha per andare in Ducati e dunque Jorge diventa il punto di riferimento del team. Nel 2011 chiude secondo, battuto solamente da Casey Stoner sulla Honda. Tre successi e anche tre gran premi finali saltati per una lesione all'anulare della mano sinistra. Si riscatta nell'anno seguente, quando vince il suo secondo Mondiale MotoGP dopo sei trionfi e altri dieci podi.

Jorge Lorenzo festante sul podio di Valencia 2015 per la conquista dell'ultimo titolo MotoGP

L'ultimo titolo in Yamaha e il passaggio in Ducati

Nel 2013 Valentino torna in Yamaha ed è sempre Lorenzo il favorito per il titolo, ma viene beffato dall'esordiente Marc Marquez. Decisivo è l'infortunio alla clavicola che gli impedisce di prendere parte al Gran Premio di Germania. Aveva rimediato una frattura già ad Assen, dove riuscì eroicamente a correre chiudendo quinto al traguardo. Ma nelle prove libere al Sachsenring cadde e non gli venne dato l'ok per gareggiare. Perse il Mondiale per soli 4 punti, dopo aver vinto ben otto GP contro i sei del rivale.

Nel 2014 è ancora il pilota Honda a trionfare, stavolta dominando il campionato. Jorge vince solamente ad Aragon e Motegi, venendo battuto anche da Rossi nella classifica finale. Il 2015 è stato un anno molto discusso, terminato con la conquista del suo terzo titolo MotoGP ma caratterizzato da grandi polemiche. Il Mondiale fu conteso da lui e da Valentino, con Marquez a fare da arbitro e accusato dal Dottore di favorire il maiorchino. Comunque i trionfi del campione furono sette, mentre quelli del compagno quattro.

La stagione 2016 fu quella del passaggio alle gomme Michelin dopo l'addio della Bridgestone. Lorenzo iniziò bene, ma ebbe risultati altalenanti in seguito e il titolo andò nuovamente a Marc. Nove anni di Yamaha furono sufficienti per spingerlo a cercare nuovi stimoli altrove e decise di accettare la sfida Ducati, firmando un ricco contratto biennale da circa 25 milioni di euro.

La prima vittoria di Lorenzo in Ducati al Mugello 2018

In rosso tra alti e bassi, poi Honda e il ritiro

La casa di Borgo Panigale investì molto su di lui, economicamente e anche tecnicamente. A sorpresa, però, a lottare per il Mondiale fu il suo compagno Andrea Dovizioso. Lorenzo ebbe una annata complicata, visto che adattarsi alla Desmosedici dopo il tanto tempo trascorso in Yamaha non fu affatto semplice. I suoi migliori risultati furono il secondo posto a Sepang e i due terzi a Jerez e Aragon. Per il 2018 le aspettative erano elevate, ma l'inizio di stagione fu nuovamente difficile e spinse Ducati a scegliere di non puntare su di lui per il futuro.

Quando ormai i giochi erano fatti per il 2019, al Mugello arrivò il primo successo del maiorchino in sella alla rossa. Un trionfo speciale, perché ottenuto in Italia di fronte a tantissimi tifosi ducatisti. Nel successivo appuntamento a Barcellona è giunto anche il bis, mentre il tris lo ha ottenuto in Austria. Si conferma costantemente competitivo, ma ad Aragon incappa in un infortunio alla partenza della gara: lussazione ed microfrattura dell'alluce del piede destro. In Thailandia un guasto alla moto nelle prove libere lo fa cadere e gli provoca una microfrattura al radio sinistro che lo costringe a saltare i successivi GP. Rientra a Valencia, dove chiude solamente dodicesimo la sua avventura ducatista.

Nel 2019 il passaggio in Honda come compagno di Marquez, leader indiscusso nel team Repsol e campione in carica. Un'avventura che non è mai decollata a causa di problemi fisici e del mancato feeling con la RC213V. Oggi a Valencia la decisione di ritirarsi, nonostante un contratto per un altro anno. Una scelta coraggiosa e allo stesso tempo comprensibile. Un vincente non accetta mai di non lottare per le posizioni che contano e capisce quando è il momento di dire basta.