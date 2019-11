Il pilota del team Repsol Honda annuncia che la gara di Valencia sarà la sua ultima da pilota. Grande commozione durante la conferenza stampa.

di Matteo Bellan - 14/11/2019 15:21 | aggiornato 14/11/2019 15:28

Quando stamattina è stata annunciata la conferenza stampa di Jorge Lorenzo, subito si è pensato all'annuncio del ritiro dal motociclismo. L'alternativa sarebbe stata eventualmente prendere un anno sabbatico, per mettersi alle spalle tutti i problemi fisici e tecnici avuti in questa difficile stagione in sella alla Honda.

Il cinque volte campione del mondo ha deciso di ritirarsi dalle corse. Non lo vedremo più gareggiare in MotoGP assieme a Marc Marquez, Valentino Rossi e a tutti gli altri piloti. Ha fatto una scelta drastica e coraggiosa a seguito delle enormi difficoltà incontrate nel 2019. Il biennio in Ducati aveva dimostrato che era capace di vincere anche con una moto differente dalla Yamaha, con cui aveva vinto tre titoli nella classe regina del Motomondiale.

Tuttavia, l'esperienza in Honda si è rivelata molto più complicata del previsto. Certamente gli infortuni avuti non hanno aiutato il maiorchino, che con la RC213V non è mai riuscito a trovare il giusto feeling pur impegnandosi per diventare finalmente competitivo. E non è stato d'aiuto neppure che nell'altro lato del box del team Repsol vi fosse un compagno che, invece, vinceva con costanza le gare e dominava il campionato MotoGP arrivando a conquistare l'ottavo titolo totale in carriera.

Il confronto tra Marquez e Lorenzo è stato impietoso nel 2019

MotoGP, ufficiale il ritiro di Jorge Lorenzo

Lorenzo ha deciso per il ritiro e lo ha voluto annunciare oggi pomeriggio in conferenza stampa a Valencia, sede dell'ultimo gran premio della stagione 2019.

Sono qui per annunciare che questa sarà la mia ultima gara in MotoGP - ha spiegato - e lascerò anche come pilota professionista. Ho sempre pensato che ci fossero quattro giorni speciali: il primo è la prima gara, poi la prima vittoria, il primo titolo e il ritiro. Tutto è iniziato quando avevo 3 anni e ho iniziato a dedicarmi a questo sport. Sono un perfezionista, ci metto intensità e passione sempre. Servono grandi motivazioni, per questo dopo i nove anni belli in Yamaha ho voluto cambiare e andare in Ducati. Questo mi ha dato una grande spinta, anche se i risultati non sono stati subito buoni poi ho raggiunto delle vittorie. Successivamente ho firmato per Honda e ho ricevuto un altro stimolo, coronando il sogno di tanti piloti di approdare in questo team.

Il cinque volte campione del mondo ha rivelato di non avere più le motivazioni necessarie per continuare a correre, pertanto ha deciso di lasciare le corse nonostante ciò gli rechi un enorme dispiacere.

Non sono riuscito ad essere nelle condizioni fisiche ideali per essere veloce - racconta - e non ho avuto feeling con la moto. Ma ho pensato che le cose si sarebbero sistemate. Quando iniziavo a vedere la luce, mi sono capitati degli infortuni. Quando sono rotolato sull'asfalto mi sono chiesto se ne valesse la pena di continuare. Poi ho deciso di continuare, però la verità è che nel momento in cui la salita è diventata così ripida non sono riuscito a trovare pazienza e motivazioni per completare la scalata. Io amo correre e vincere, mi sono reso conto che questo non era più possibile. Impossibile mantenere la motivazione ora, il mio obiettivo non era diventato realistico e sono dispiaciuto anche per Honda. Puig mi ha dato questa opportunità e mi spiace di aver deluso Honda. Ma credo che sia meglio per tutto il team.

Lorenzo, applaudito da tutti in sala stampa, è apparso visibilmente commosso per il proprio annuncio e si vede che la decisione di ritirarsi gli crea dolore, pur ritenendola qualcosa di necessario per il proprio bene e per quello della Honda. Non sono mancati i ringraziamenti.