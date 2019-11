Nel campionato a stelle e strisce Henry ci è già stato da giocare con la maglia dei New York Red Bulls. Ora indosserà i panni dell'allenatore per far dimenticare la sfortunata esperienza alla guida del Monaco, conclusa con l'esonero il 24 gennaio 2019 con un bilancio di 4 vittorie, 5 pareggi 5 e 11 sconfitte.

Per me è un onore diventare allenatore dei Montreal Impact e tornare in MLS

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK