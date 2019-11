Le parole del terzino brasiliano dal ritiro della Seleçao.

14/11/2019

Alla vigilia della partita amichevole contro l'Argentina, ha preso parola dal ritiro del Brasile il terzino della Juventus Danilo, che ha raccontato questi primi mesi trascorsi in Italia:

Torino è molto diversa da Manchester. I tifosi sono molto più appassionati, ti fermano per strada. Mi piace, ti trasmettono affetto e maggior motivazione. Sto conoscendo la città poco a poco e mi trovo bene. Per il momento ho già capito che la cucina è spettacolare. A Manchester avevo solo una manciata di opzioni per mangiare bene, in Italia invece la cultura culinaria è straordinaria. Bisogna stare attenti a non prendere peso

Sulle differenze tra il calcio inglese e la Serie A:

In Premier il gioco è molto più intenso, non c’è paragone. In Italia invece è molto più tattico, posizionale, ti obbliga a riflettere e pensare di più. L’impatto con il calcio italiano è stato buono. Sarri ha idee moderne, gli piace mantenere una linea di difesa alta e punta sul possesso palla. Da questo punto di vista, per me non è stato un gran cambiamento e mi trovo perfettamente a mio agio

Su Sarri e Guardiola: