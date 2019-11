Le parole del difensore in conferenza stampa alla vigilia di Bosnia-Italia.

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 19:12 | aggiornato 14/11/2019 19:17

Alla vigilia di Bosnia-Italia, match di qualificazione a Euro 2020, Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa insieme al commissario tecnico Roberto Mancini. Tra i primi argomenti affrontati c'è stato spazio per la questione Criatiano Ronaldo:

Mi piace guardare avanti e non indietro. Ci sarà tempo per affrontare la vicenda, ora voglio pensare alla Nazionale. Lui giocherà con il Portogallo, significa che fisicamente sta meglio e mentalmente sta alla grande come sempre. Quando torneremo a Torino ci sarà modo di confrontarsi e parlare, dovremo fare ancora tante partite in cui ci servirà il miglior Ronaldo. Sono convinto che questo sia anche il suo obiettivo, vuole migliorare ancora rispetto al passato per aiutare la Juve a raggiungere tutti i traguardi prefissati

Poi sulla Bosnia:

Siamo convinti che troveremo un'atmosfera molto calda (si giocherà allo Stadion Bilino Polje di Zenica, ndr), non aspettano altro che questa partita da parecchio tempo. Mancini ci ha dato un'identità ben precisa a prescindere dall'avversario, dovremo fare le stesse cose che abbiamo fatto nelle gare precedenti e che ci hanno permesso di qualificarci con largo anticipo. Vogliamo fare questo per mettere in difficoltà la Bosnia

Sugli "italiani" da affrontare: