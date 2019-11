Le condizioni del numero 7 non sono ottimali eppure sarà in campo con la sua Nazionale dal 1' contro Lituania e Lussemburgo.

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 11:19 | aggiornato 14/11/2019 11:24

Da una parte Maurizio Sarri che parla di un Cristiano Ronaldo acciaccato, dall'altra Fernando Santos secondo cui il numero 7 è in forma ottimale e pronto per scendere in campo. Ecco perché la Juventus è in ansia. L'infortunio dell'ex Real Madrid è reale, il colpo subito al ginocchio in allenamento gli dà ancora problemi e servirebbero giorni di riposo assoluto per far riassorbire l'ematoma.

Ma così non sarà. "Quello che arriva dall’Italia non mi interessa, Ronaldo è motivato come sempre, è un professionista fantastico. Non so come si possa mettere ancora in discussione. Se non fosse stato bene, non lo avrei convocato. A tutti piace parlare di lui perché è il migliore al mondo", così ha parlato il ct del Portogallo, che a meno di imprevisti dell'ultima ora schiererà CR7 dal 1' nelle partite di qualificazione a Euro 2020 contro Lituania e Lussemburgo.

Fosse per il giocatore, il suo impiego non sarebbe mai in discussione. Ronaldo vuole infatti trascinare il Portogallo agli Europei e segnare per stabilire l'ennesimo record, quello di Ali Daei come miglior marcatore a livello di nazionali: l'iraniano è a 109, il portoghese a 95. C'è poi ancora in ballo il Pallone d'Oro. Insomma, le motivazioni non mancano per stringere denti e scrivere altre pagine di storia.