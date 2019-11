Alla vigilia della sfida di qualificazione a Euro 2020 contro la Bosnia, ha parlato così in conferenza stampa il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini, che ha esordito soffermandosi sui dubbi di formazione:

Ho un dubbio sul terzino destro e uno sul centrocampista. Decidiamo domani. Immobile favorito su Belotti? No, è probabile che giochi Belotti. Zaniolo? Penso sia un centrocampista. Chiaro che ora gioca in un ruolo un po’ diverso, è questo il dubbio che abbiamo per domani. Per giocare lì deve tenere la posizione, giocare in modo diverso da quando fa l’esterno. A noi serve in un ruolo diverso da quello della Roma