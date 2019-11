L'attaccante campano non è l'unico diciassettenne nerazzurro in rampa di lancio. Il tecnico segue la crescita di Oristanio e Pirola, mentre medita di lanciare Agoume.

L'Inter del futuro si costruisce nel presente. I primi mesi della gestione tecnica di Antonio Conte in nerazzurro sono stati tratteggiati da alcuni fattori dominanti che ne hanno subito fatto capire le intenzioni. Per ridurre il gap con la Juventus il tecnico vuole gente forte e pronta, magari di profilo internazionale, ma non esclude a priori il lancio di qualche giovane interessante, a patto che dimostri di avere determinate caratteristiche. È il caso di Sebastiano Esposito, attaccante che nelle giovanili del club si è svezzato fino a esplodere definitivamente la scorsa stagione nel campionato Primavera 1.

L'infortunio di Alexis Sanchez gli ha permesso di affacciarsi con precocità in prima squadra: Conte, che lo aveva già notato durante il periodo estivo, lo ha preservato dal Mondiale under 17 chiedendo alla società di tenerlo a Milano, in quanto Esposito in quel preciso momento era la prima alternativa alla coppia titolare composta da Lukaku e Lautaro Martinez. L'esordio ufficiale è arrivato nel match di Champions League vinto 2-0 contro il Borussia Dortmund, quando il mister leccese gli ha concesso circa mezz'ora chiedendogli di sparigliare le carte nella difesa tedesca. Esposito, per confermare di essere un predestinato, al primo pallone buono ha scarenato mezza difesa del BVB e umiliato in velocità Hummels, conquistandosi un calcio di rigore.

Poi, qualche giorno dopo, il baby talento originario di Castellammare ha sfiorato il gol vittoria nello sfortunato pareggio casalingo contro il Parma. Il suo impatto nel professionismo è stato comunque immediato e Conte, che per lui sembra avere un evidente occhio di riguardo, ormai lo considera parte integrante della prima squadra. Qualora a gennaio dovesse arrivare un ulteriore attaccante, Esposito farà la spola con la Primavera così da non perdere il ritmo partita. E, nel frattempo, si cimenterà per la prima volta a livello di under 19: il commissario tecnico Alberto Bollini ha scelto di puntare su di lui, pur consapevole che giocherà due anni sotto età. Ma ecco, il destino del ragazzo sembra segnato: a breve arriverà il rinnovo di contratto con l'Inter, poi sarà il momento della prima rete ufficiale in nerazzurro.

Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 dell'Inter: il centrale nerazzurro è considerato uno dei prospetti più futuribili in circolazione, come confermato dalle sue prestazioni al Mondiale under 17 in Brasile

Inter, Esposito e i suoi "fratelli": in Primavera brillano Oristanio e Pirola

Nonostante l'assenza di Esposito, l'Italia under 17 ha ben figurato alla rassegna iridata di categoria, fermandosi solo ai quarti di finale al cospetto del Brasile. La rete che ha permesso agli Azzurrini di arrivarci l'ha segnata Gaetano Oristanio, trequartista mancino che Nunziata ha dosato a partita in corso, cercando spesso di esaltarne le doti tra le linee per creare superiorità numerica e togliere riferimenti agli avversari. La gemma su punizione arrivata contro l'Ecuador rimane uno dei gol più belli del Mondiale, ma Oristanio non solo bravo dal punto di vista tecnico.

Gli anni passati nel settore giovanile dell'Inter, dov'è approdato all'età di 13 anni, lo hanno forgiato soprattutto caratterialmente, come ha raccontato di recente papà Rosario in un'intervista:

Il primo anno a Milano non è stato facile, lui era giovanissimo, doveva vivere a tantissimi chilometri da casa e anche per noi è stato un periodo molto difficile. Però l’Inter ha sempre lavorato bene con i ragazzi, ha curato ogni aspetto, quello sportivo e quello scolastico, che resta fondamentale.

Prima di partire alla volta del Brasile, il talento di origine lucana aveva già collezionato 1 gol e un 1 assist con la Primavera, e la sua mancanza si è sentita parecchio. Al pari, quasi, di quella di Lorenzo Pirola, difensore centrale considerato tra i più promettenti classe 2002 in circolazione. Nelle ultime settimane si è addirittura parlato di un forte interesse del Manchester City: brianzolo di nascita, mancino naturale, è nel giro da anni delle selezioni giovanili azzurre e, di quest'under 17, è stato anche uno dei leader tecnici e carismatici.

Difensore arcigno, sempre molto attento in marcatura, abile nel gioco aereo e nella lettura delle situazioni di gioco, Pirola è dotato di un fisico longilineo e ben strutturato. Ha personalità, è grintoso e tenace, e tatticamente può collocarsi come centrale di sinistra in una difesa a quattro, ma all'occorrenza può anche giocare da interno mancino a centrocampo. L'Inter lo ha soffiato al Como, prima squadra a notarlo ai tempi in cui giocava in piccolo club brianzolo, e ora rischia di ritrovarsi in casa uno dei difensori del futuro.

Fisico e grinta: Agoume è pronto a fare il grande salto

Se Oristanio e Pirola potrebbero essere ragionevolmente considerati i prossimi gioielli nerazzurri in rampa di lancio, Lucien Agoume è il centrocampista già pronto a dare una mano sin da subito. Partiamo col dire che, sulla carta, questo gigante d'ebano del centrocampo potrebbe già recitare una parte importante tra i professionisti, checché ne dica la carta di identità. Arrivato in estate dal Sochaux, questo ragazzo nato in Camerun e cresciuto in Francia aveva già dimostrato di poter reggere l'impatto a livello superiore ma, una volta sbarcato in Italia, è stato momentaneamente "retrocesso" tra i giovani.

Lui al Mondiale under 17 è ancora in gara, visto che la sua Francia - dopo aver spazzato via la Spagna - si giocherà una finale anticipata contro i padroni di casa del Brasile. Assieme ad Aouchiche, Agoume è il padrone della mediana dei Galletti e sta confermando le discrete impressioni già fatte intravedere con la maglia nerazzurra, tra campionato e Youth League. Pagato 4,5 milioni di euro, è un centrocampista con molti margini di miglioramento. I suoi punti di forza sono il fisico, visto che distribuisce una muscolatura ben sviluppata su 185 centimetri di altezza, e soprattutto un temperamento che lo rende quasi insuperabile nei contrasti. Guarda caso, caratteristiche che ben si sposano con il credo di Conte, pronto a godersi a breve i frutti del grande lavoro dirigenziale a livello giovanile. La classe 2002 è (quasi) pronta a conquistare l'Inter.