Dopo le polemiche per il cambio in Juventus-Milan, CR7 ritrova il gol nella partita di qualificazione a Euro 2020: tripletta per lui.

di Daniele Minuti - 14/11/2019 21:20 | aggiornato 14/11/2019 22:17

Cristiano Ronaldo rialza la testa e ritrova il gol dopo le polemiche di Juventus-Milan: il fenomeno bianconero ha infatti risposto alle tante discussioni dovute al cambio arrivato nella partita di Torino con una partita delle sue con la maglia del Portogallo.

CR7 è partito titolare come promesso dal suo commissario tecnico Fernando Santos nella partita contro la Lituania valida per le qualificazioni a Euro 2020 e gli sono serviti solamente 7 minuti per trovare la rete su calcio di rigore conquistato dallo stesso attaccante juventuno.

Sempre Cristiano Ronaldo ha portato il Portogallo sul 2-0 con la rete messa a segno al 22esimo minuto con un gran destro a giro facilitato da un brutto errore della difesa avversaria. Due reti lampo per rispondere alle polemiche.

Nel secondo tempo il numero 7 non si è fermato, andando vicino alla tripletta per due volte all'inizio della ripresa e poi trovando la terza marcatura personale al 65esimo minuto (98esima segnatura con la maglia della Nazionale, decimo gol nelle sette partite giocate nel girone di qualificazione a Euro 2020) che ha portato il risultato sul 6-0.

Con queste reti Cristiano Ronaldo mette la parola fine alle indiscrezioni sulla sua salute: l'attaccante della Juventus sembra in buone condizioni fisiche e le reti segnate contro la Lituania sono un ottimo segnale per i bianconeri e per Sarri.

Intanto l'ex giocatore del Real Madrid giocherà probabilmente titolare anche nella prossima sfida del Portogallo in casa del Lussemburgo, incontro molto importante per i campioni d'Europa in carica perché la qualificazione è ancora in ballo visto che la Serbia in classifica è distante solamente un punto.