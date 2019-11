Il Portogallo, trascinato dalla tripletta di Cristiano Ronaldo, schianta la Lituania 6-0 e si avvicina all'Europeo. Bene l'Inghilterra, la Francia piega a fatica la Moldavia.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 14/11/2019 23:07 | aggiornato 15/11/2019 00:03

Il Portogallo batte la Lituania, a Faro, e fa un passo molto importante verso la qualificazione a Euro 2020. Cristiano Ronaldo c'è, gioca dal primo minuto e al quarto spreca la chance per il vantaggio non riuscendo a impattare bene di testa su un cross molto invitante di Bernardo Silva. Ma una manciata di secondi più tardi è abile a passare davanti al difensore e guadagnarsi il rigore dell'1-0 che trasforma spiazzando Setkus e realizzando il suo gol numero novantasei con la maglia del Portogallo. I lusitani dominano, si gioca a una porta sola e Setkus è miracoloso su Paciencia. Il portiere baltico non può fare nulla però sulla magia di Ronaldo che dai venti metri piazza un destro a giro che s'infila sul palo lontano non lasciando alcuna possibilità d'intervento al portiere lituano. Al 25', all'epoca del VAR, che però nelle qualificazioni non c'è, ci pensa il guardalinee a cambiare una decisione dell'arbitro che aveva fischiato rigore per il Portogallo per un inesistente fallo di Andriuskevicius su Ricardo Pereira. Poco male per la squadra di Santos che continua a spingere, ma Setkus è ancora molto bravo e dice no a Ronaldo. Poi è Paciencia a sparare alto da ottima posizione.

La ripresa vive il copione del primo tempo, quindi Portogallo in pressione totale e Lituania raccolta nella sua area a difendere, al 52' ecco il tris portoghese firmato Pizzi che scambia con Bruno Fernandes e scarcia un destro potente che s'insacca sul palo lontano. Ronaldo tenta il gran gol in rovesciata, ma il poker del Portogallo è siglato da Paciencia che sfrutta il primo errore della partita di Setkus, raccoglie la corta respinta del portiere lituano e deposita in rete. CR7 va ancora vicinissimo alla sua tripletta, ma il destro finisce a un palmo dal palo. L'uno-due Pizzi e Paciencia, taglia definitivamente le gambe alla Lituania che crolla e incassa pure le reti di Bernardo Silva. Il giocatore del City, due minuti dopo, si traveste da assist-man e serve a Ronaldo la palla per la sua tripletta, il gol numero 98 in nazionale e il decimo in queste qualificazioni. Ronaldo esce all'82' e lascia il posto a Jota. Stavolta nemmeno l'ombra di una polemica. E ci mancherebbe. Per il fenomeno della Juve un'altra prestazione super, il 7 ha mostrato un'ottima condizione, muovendosi con disinvoltura per tutto l'arco del match. Coronato dalla nona tripletta in nazionale, la 55esima in carriera. Non male.

L'Inghilterra schianta il Montenegro, a Wembley finisce 7-0. Tre Leoni subito avanti con il diagonale potente di Oxlade-Chamberlain che torna al gol anche con l'Inghilterra e non accadeva dal giugno 2017. All'epoca era ancora un giocatore dell'Arsenal. Con questa rete, infatti, Oxlade diventa il primo giocatore del Liverpool a segnare in nazioanle da tre anni a questa parte, l'ultimo era stato Sturridge nel novembre 2016. Quello inglese è un dominio totale e in cinque minuti Kane fa doppietta, sempre di testa, sempre su assist di Chilwell. Non c'è partita, la superiorità inglese è manifesta, Maguire sfiora il poker, ma il portiere del Montenegro è abile a deviare. Mijatovic non può nulla poco dopo quando Rashford raccoglie in area e scarica all'angolino il gol del 4-0. La squadra di Southgate si diverte, trova diverse soluzioni per attaccare, soluzioni che spesso sfociano su Harry Kane che raccoglie il cross di Alexander-Arnold, protegge la palla con il corpo dal ritorno di Simic e di destro incrocia per la rete del 5-0 e la tripletta personale. Nella ripresa i ritmi calano inevitabilmente, la prima gioia in nazionale di Mount viene strozzata dalla segnalazione dell'assistente, poi c'è spazio anche per Maddison e Abraham che prendono il posto di Oxlade e Kane. L'Inghilterra trova anche il 6-0, un gol rocambolesco, con Sofranac che spinge nella sua porta. Nel finale c'è spazio anche per il primo gol in nazionale di Abraham che anticipa il diretto avversario e con la punta trasforma in rete l'assist di Sancho. Per Southgate missione compiuta: la qualificazione a Euro 2020 è conquistata.

Euro 2020, l'Inghilterra schianta il Montenegro

Qualificazioni Euro 2020, la Francia e la Turchia staccano il pass. Vince la Serbia

La Francia non brilla, ma alla fine riesce a piegare la Moldavia e sale al primo posto nel proprio girone. La selezione di Firat passa in vantaggio al nono minuto, complice un errore clamoroso di Lenglet che non addomestica un innocuo lancio lungo e si fa beffare da Rata che di destro batte Mandanda in uscita. Su Saint-Denis cala il gelo, sembra un incubo, ma i Bleus si riversano in avanti e cominciano a spingere con forza sull'acceleratore. Giroud ci prova due volte, prima di piede e poi di testa, ma la mira non è precisa. Su Mbappe invece è da applausi l'intervento di Coselev che vola sulla sua sinistra e devia in angolo la conclusione della punta del PSG. La Francia agguanta il pari al 35' ed è un gol molto controverso: Griezmann calcia una punizione dalla trequarti che spiove a centro area, Coselev esce e agguanta il pallone, Giroud è fermo, ma fa da ponte e fa cadere il portiere che perde il pallone su cui s'avventa Varane che segna a porta vuota. Per l'arbitro è tutto ok, tra le furiose proteste dei giocatori moldavi.

La Francia gioca ovviamente di più e meglio dell'avversario, ma non è dirompente, così la Moldavia può difendersi con discreto ordine, ma trema al 57' quando Giroud prende il palo alla sinistra di Coselev. La squadra di Deschamps non trova varchi e allora serve un errore della difesa moldava per passare. Posmac commette fallo in area e manda Giroud dal dischetto che non sbaglia e porta la Francia sul 2-1 e al primo posto nel girone H ai danni della Turchia. Nel finale è ancora l'attaccante del Chelsea a sfidare Coselev che però è reattivo ed evita il 3-1 dei padroni di casa. Finisce così e anche la Francia è agli Europei.

Finisce a reti bianche tra Turchia e Islanda. A Istanbul uno 0-0 che fa sorridere i padroni di casa che tengono a -4 gli islandesi terzi in classifica e possono quindi festeggiare la qualificazione agli europei. Sfiora l'impresa il Kosovo che però alla fine perde in Repubblica Ceca e vede allontanarsi Euro 2020. Passano i cechi come secondi nel gruppo. A Praga finisce 2-1, Kosovo privo di bomber Muriqi in vantaggio con Nuhiu a inizio ripresa, ma a diciotto dalla fine ecco il pari di Kral che mette in discesa la strada per la Repubblica Ceca, un gol che taglia le gambe al Kosovo e mette le ali ai cechi che trovano anche il gol vittoria con Celustka. Vince la Serbia che però deve sperare in un miracolo per accedere all'Europeo. Il 3-2 al Lussemburgo, firmato Mitrovic (doppietta) e Radonjic, non basta a scavalcare il Portogallo. Nell'ultimo turno, i serbi giocheranno contro la già qualificata Ucraina, mentre i lusitani andranno a far visita al Lussemburgo eliminato. Insomma, serve un miracolo per sperare di estromettere Ronaldo dall'Europeo e prendere il suo posto. Albania e Andorra si spartiscono la posta a Elbasani finisce 2-2 in una gara che vale nulla per la classifica di entrambe.

Giroud transforme le penalty et donne l'avantage à l'Equipe de France !!!!! #FRAMOL #FiersdetreBleus pic.twitter.com/tIAdSWsp6B — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2019

I risultati del giovedì di qualificazione a Euro 2020

Turchia-Islanda 0-0

Francia-Moldavia 2-1

Albania-Andorra 2-2

Portogallo-Lituania 6-0

Serbia-Lussemburgo 3-2

Inghilterra-Montenegro 7-0

Rep.Ceca-Kosovo 2-1

Le classifiche