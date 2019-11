Da ex arbitro resto colpito dalla storia di Elena Proietti. L'arbitro fu aggredita nel 2014, con danni permanenti a occhio e orecchio: oggi l' #Aia le ritira la tessera per dichiarazioni senza autorizzazione e parla di fini personali e politici di Proietti. Un brutto epilogo‼️ pic.twitter.com/4Xa4Hi5owP

Ecco l'epilogo di questa tragicomica vicenda - ha commentato la Proietti - in cui chi subisce una violenza non ne può neanche parlare per denunciare pubblicamente. Dopo 15 anni di onorato servizio mi viene ritirata la tessera perché ho cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sugli arbitri

Viene deferita per aver rilasciato "senza autorizzazione" alcune interviste a televisioni nazionali e a un quotidiano nazionale, motivo per cui si scontra duramente col presidente dell'AIA Marcello Nicchi. E ora arriva la notizia che è stato disposto il ritiro della tessera per "aver gravemente e ingiustamente e infondatamente criticato l'operato dell'AIA".

Tutto inizia nel 2014, quando la 28ennne viene brutalmente aggredita in campo durante una partita di Prima categoria. Viene colpita con un pugno e rimane invalida al 67%, poi denuncia l'accaduto in televisione e dice di sentirsi abbandonata dai vertici arbitrali.

Un epilogo a cui nessuno avrebbe voluto assistere. Elena Proietti, ex arbitro e attuale assessore allo sport del Comune di Terni, si è vista ritirare la tessera dalla commissione di disciplina per l'Umbria dell'Associazione italiana arbitri.

Rimasta invalida al 67% nel 2014 a causa di un pugno subito in campo, le è stata ritirata la tessera per "aver gravemente e ingiustamente e infondatamente criticato l'operato dell'AIA".

