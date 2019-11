L'ex ct dell'Italia si è dimesso dopo la sconfitta contro la Siria nel match di qualificazione ai Mondiali del 2022.

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 18:47 | aggiornato 14/11/2019 18:51

Marcello Lippi non è più il commissario tecnico della Cina. L'ex tecnico dell'Italia, campione del mondo con gli Azzurri nel 2006, ha dato le dimissioni dopo la sconfitta per 2-1 subita in Siria (reti di Omari al 19', pareggio di Wu Lei al 30' e aut. di Zhang Linpeng al 76') nel match di qualificazione ai Mondiali del 2022.

Una decisione, quella di Lippi, che ha sorpreso la Federcalcio cinese che mai si sarebbe aspettata questa separazione in questo momento, con la Cina in piena corsa per un posto nella prossima kermesse iridata. Queste le parole di Lippi in conferenza stampa dopo la partita:

Non voglio parlare di questa partita, una squadra dovrebbe dare tutto sul campo. Se una squadra gioca come abbiamo giocato noi stasera, senza rabbia, senza grinta e senza cuore, senza personalità, con paura di giocare, senza fare tre passaggi di fila, vuol dire che l'allenatore non sta facendo bene il suo lavoro. Appena abbiamo giocato con squadre un po' più organizzate abbiamo fatto questo tipo di partite. È mia la responsabilità, l'allenatore è responsabile. Io non voglio rubare i soldi, guadagno tanto, il mio stipendio annuale è molto alto. Sono pienamente responsabile di questa sconfitta, per questo io stasera do le dimissioni irrevocabili

Eppure la Cina è ancora pienamente in corsa per la qualificazione al prossimo Mondiale: dopo quattro partite si trova al secondo posto nel Gruppo A a quota 7 punti, come le Filippine, alle spalle della Siria a 12. Da capire ora a chi verrà affidata la panchina della selezione cinese.