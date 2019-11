Chelsea, le 11 regole di Frank Lampard appese nello spogliatoio

Multe salate per chi arriva in ritardo agli appuntamenti o lascia il telefono accesso in riunione.

di Marco Ercole - 14/11/2019 07:43 | aggiornato 14/11/2019 07:48

Disciplina e rispetto. Da quando Frank Lampard è tornato a casa, nel suo Chelsea, ha deciso di mettere subito in chiaro le cose, portando un regolamento interno tale da garantire per quanto possibile la massima serietà nel club di Premier League. Ecco perché l'allenatore dei Blues, all'interno dello spogliatoio ha affisso un "endecalogo" dove si possono leggere le cose che non devono assolutamente essere fatte, con relativa sanzione pecuniaria in caso di infrazione. Chelsea, le 11 regole di Lampard Come si può vedere da questa lista di 11 norme sottostante, per Lampard è fondamentale evitare il ritardo (che sia una visita medica o una partita di Premier League non fa differenza), così come non è consigliabile lasciare il telefono acceso durante le riunioni. Un semplice messaggio whatsapp ricevuto potrebbe costare mille sterline. Ma il vero rischio è non arrivare puntuali all'allenamento: lì le multe sono le più pesanti. Ritardo all'allenamento - 20.000 £

Ritardo il giorno della partita - 2.500 £

Ritardo all'appuntamento in spogliatoio - 2.500 £

Ogni 15 minuti di ulteriore ritardo - 2.500£

Ritardo in palestra - 1.000 £

Ogni minuto di ritardo alle riunioni di squadra - 500 £

Ritardo visita medica - 2.500 £

Mancato rientro con il pullman della squadra - 5.000 £

Mancata comunicazione infortunio prima di un giorno libero o almeno mezz'ora prima dell'allenamento - 10.000 £

Arrivo senza divisa ufficiale il giorno della partita o alla partenza per i viaggi - 1.000 £

Se il telefono squilla durante pranzi, cene o riunioni di squadra - 1.000 £