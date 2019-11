Nelle ultime ore per lui si è mossa con decisione l'Inter di Antonio Conte, tecnico che lo ha già allenato in Nazionale e lo stima profondamente. In nerazzurro l'ex Crotone potrebbe giocare da esterno destro, sinistro e da interno.

Alessandro Florenzi potrebbe lasciare la Roma già a gennaio. Finito improvvisamente ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, il terzino non ha intenzione di passare il resto della stagione in panchina e perdere l'occasione di partecipare ai prossimi Europei con l'Italia.

