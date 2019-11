Il presidente De Laurentiis vuole rifondare la rosa e sono previste numerose partenze e altrettanti arrivi. I punti fermi saranno gli acquisti della scorsa estate.

di Franco Borghese - 14/11/2019 10:51 | aggiornato 14/11/2019 10:56

C'è una crisi da combattere e da superare. E il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non se ne sta con le mani in mano. Con 3 soli punti conquistati nelle ultime 4 partite, i partenopei sono scivolati al settimo posto in classifica, distanti 5 lunghezze dal Cagliari quarto. Se non dovesse arrivare una reazione sarebbe a rischio la qualificazione in Champions League, obiettivo minimo stagionale. E la scossa può arrivare anche dal calciomercato. Questa almeno l'idea del presidente Aurelio De Laurentiis.

La situazione che si vive a Napoli è inaspettata: nessuno fra società e tifosi avrebbe mai immaginato un caos del genere, di vivere un qualcosa di così surreale. L’entusiasmo che aveva inondato la Val di Sole, dove la squadra era in ritiro, si è trasformato in delirio assoluto, con i giocatori che hanno disobbedito alla consegna del presidente e con un allenatore che, nel giro di appena tre mesi, è passato dallo stato di intoccabile a bersaglio della critica più feroce.

Quell’atto di insubordinazione dei giocatori, avvenuto al termine dell'ultima partita di Champions League, ha gettato nello sconforto un’intera città. Da qui la minaccia di Aurelio De Laurentiis di fare piazza pulita dei rivoltosi, di coloro che, dal suo punto di vista, gli hanno voltato le spalle. Per questo il presidente vuole ricorrere al calciomercato. Ha intenzione di liberarsi di quei giocatori che ne hanno tradito la fiducia.

Nelle prossime settimane De Laurentiis prenderà una decisione su Ancelotti, intanto però sta pensando a come rivoluzionare la rosa. Ci sarà un nucleo di giocatori che dovrà guidare la ripartenza. L’organico del Napoli è pieno di giovani che devono ancora esprimere del tutto le proprie qualità. Resterà certamente Hirving Lozano, l'acquisto più costoso dell'era De Laurentiis (42 milioni). Ancelotti lo considera uno dei migliori esterni al mondo, ma il messicano deve ancora esplodere. Con la sua permanenza è però cedibile Lorenzo Insigne: per lui si aspettano offerte di calciomercato congrue (il club vorrebbe cederlo per non meno di 40 milioni). Scontati gli addii di Mertens e Callejon, probabilmente già a gennaio per evitare di perderli a zero a giugno.

Andranno valutati Zielinski e Allan, che potrebbero volere nuovi stimoli. Non si accettano invece proposte per Fabian Ruiz, considerato fondamentale per creare una squadra di livello. Insieme a lui resteranno anche Giovanni Di Lorenzo (26 anni) e Kostas Manolas (28). Non saranno più giovanissimi, ma sono difensori di grande affidamento intorno ai quali verrà rimodellata la difesa. A centrocampo piace Berge del Genk, che con Elmas può creare una mediana giovane e di spessore. C'è una crisi da combattere, c'è un posto Champions da difendere. De Laurentiis è pronto ad affrontare una rivoluzione.