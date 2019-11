L'agente dello spagnolo non esclude un ritorno del suo assistito in rossonero.

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 14:24 | aggiornato 14/11/2019 14:29

Gerard Deulofeu può tornare al Milan. Lo assicura l'agente dell'esterno spagnolo classe 1994 in forza al Watford (14 presenze, 2 gol e 2 assist in stagione), Albert Botines, che ha parlato a Sky Sport durante il Wyscout Forum 2019 in corso ad Amsterdam:

Deulofeu ha firmato un contratto di 5 anni con il Watford, è legato al club con un contratto lungo e l'anno scorso ha fatto un grande campionato. È rimasto molto legato al Milan e un giorno potrebbe tornare, ma bisogna vedere come si evolveranno le cose. I tifosi del Milan gli scrivono sui social di tornare, a Gerard piace la Serie A e il calcio italiano e quindi un domani qualcosa potrebbe succedere

Botines cura anche gli interessi del portiere della Roma, Pau Lopez:

Il suo arrivo alla Roma è avvenuto grazie a Petrachi, che è riuscito ad essere più convincente di altri club. Si sta trovando bene, sta imparando l'italiano ed è felice perché sta giocando tutte le partite. Ha capito l'importanza di essere il portiere della Roma e sta facendo il massimo per vincere

Infine su Bellerin, altro suo assistito: