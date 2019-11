A 34 anni l'argentino s'appresta a indossare una nuova maglia.

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 10:38 | aggiornato 14/11/2019 10:43

Javier Mascherano è pronto per una nuova avventura. Il 31 dicembre 2019 scadrà il suo contratto con i cinesi dell'Hebei Fortune (era arrivato a gennaio 2018), poi con ogni probabilità il classe 1984 salirà su un aereo e tornerà in Argentina. No, non per firmare con il suo River Plate bensì per indossare la maglia dell'Estudiantes.

Trentacinque anni compiuti lo scorso 8 giugno, secondo AS il Jefecito ha detto sì alla proposta del club di La Plata che vorrebbe tenerlo per tutto il 2020. Ha provato a prenderlo anche l'Inter di Miami, ma alla fine l'ex Barcellonna (333 le presenze in blaugrana dal 2010 al 2018, un periodo durante il quale ha vinto tutto) ha scelto di rimettere piede in Argentina dopo 14 anni.

L'Estudiantes sarà la settima squadra nella carriera di Mascherano dopo River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcellona ed Hebei Fortune.