I Galaxy hanno messo nel mirino l'uruguaiano per il dopo Ibra: c'è da battere la concorrenza dell'Inter Miami di Beckham.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 17:00 | aggiornato 14/11/2019 17:05

Zlatan Ibrahimovic ha detto addio ai Los Angeles Galaxy. Dopo l'eliminazione ai playoff di Major League Soccer, l'attaccante svedese ha annunciato sui social che cambierà maglia. Lo ha fatto a modo suo, consigliando ai suoi ormai ex tifosi "di tornare a seguire il baseball".

Per rimpiazzarlo i Galaxy avrebbero già individuato un giocatore perfetto che risponde al nome di Edinson Cavani. Classe 1987, l'attaccante uruguaiano ha un contratto col PSG (287 partite e 195 gol con i parigini) in scadenza a giugno 2020 che non sarà rinnovato. Rappresenta quindi una ghiottissima opportunità per chiunque decidesse di puntare su di lui.

La squadra di Los Angeles deve però fare in fretta per bruciare la concorrenza dell'Inter Miami di David Beckham, che avrebbe già un principio di accordo con l’ex attaccante del Napoli, ma senza nulla di scritto. In stagione il bottino del Matador è di 2 gol in 8 presenze.