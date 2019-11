Il suo Inter Miami attivissimo sul calciomercato: dopo David Silva vuole concludere altri colpi top.

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 11:42 | aggiornato 14/11/2019 11:46

Il prossimo 14 marzo sarà una data speciale per la neonata società di calcio di David Beckham, l'Inter Miami. In attesa del suo debutto in MLS che avverrà proprio nel 2020, la società della Florida si sta muovendo con attenzione sul calciomercato e ha annunciato che poco prima dello sbocciare della Primavera arriverà il momento dell'inaugurazione del proprio stadio.

Questa avverrà in una partita che sarà giocata contro i Los Angeles Galaxy, ex squadra dello Spice Boy. Per l'occasione l'inglese vorrebbe fare le cose in grande, per questo sta facendo di tutto per tentare di concludere un altro acquisto top, dopo quello di David Silva (che a fine stagione lascerà il Manchester City per trasferirsi in Florida).

Calciomercato, Beckham sogna Modric e Cavani

Secondo quanto riportato dai media inglesi, infatti, Beckham si starebbe muovendo attivamente per convincere Modric e Cavani ad accettare la sfida e cominciare una nuova fase della loro carriera in MLS. Del calciomercato se ne occupa il ds Paul McDonough, ma a quanto pare servirebbe un intervento del presidente per concludere operazioni di un certo livello:

Oggi - ha raccontato a The Sun - gli ho chiesto di chiamare un paio di calciatori con cui ho parlato ieri. Gli ho detto: "Vogliono avere tue notizie".

E a quanto pare tra queste telefonate ce ne saranno un paio indirizzate a Parigi e Madrid. Perché per il 14 marzo, giorno dell'inaugurazione dello stadio, Beckham sogna di concludere almeno un'altra grande operazione.