di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 09:33 | aggiornato 14/11/2019 09:38

Una maglia storica, leggendaria, pesante. Senza Neymar che non è stato convocato dal commissario tecnico Tite, la maglia numero 10 del Brasile verrà indossata da Lucas Paquetà. Il giocatore del Milan vestirà quindi una delle casacche più iconiche del mondo del calcio nelle partite amichevoli contro Argentina e Corea del Sud, rispettivamente in programma venerdì 15 novembre allo stadio dell'Università Re Sa'ud (a Riad, in Arabia Saudita) e martedì 19 alle 14.30 allo stadio Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Non è la prima volta che l'ex Flamengo indossa la maglia numero 10. Era già successo lo scorso marzo, quando andò a segno contro Panama. Durante la Copa America, invece, è stato Willian a portarla sualle spalle, con il rossonero che si è preso la 17. Ora il 22enne avrà una nuova occasione per onorarla.