Il difensore marocchino ha rilasciato una lunga intervista.

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 15:35 | aggiornato 14/11/2019 19:40

Medhi Benatia, attualmente in forza all'Al Duhail, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus svelando alcuni retroscena:

A inizio stagione mi avevano detto che sarei partito titolare insieme a Chiellini. Allegri mi aveva avvertito che sarebbe tornato Bonucci, ma che Leo avrebbe dovuto guadagnarsi il posto. Alla fine non è stato così: da luglio a dicembre ho giocato pochissimo. Penso che avrei potuto giocare almeno nelle gare di campionato più abbordabili. Contro il Milan ho giocato benissimo. Perché poi non ho trovato spazio?

Benatia ha proseguito:

Ci siamo confrontati con Allegri, ma la sua spiegazione era che doveva valutare in ogni partita. Mi ricordo anche occasioni nelle quali Chiellini sentiva la necessità di fermarsi per stanchezza, eppure alla fine giocava sempre. Poi in Champions si è infortunato ed è stato fuori contro l'Ajax. Con lui quella partita sarebbe stata un’altra storia

Su Allegri:

Allegri non porta un’idea di gioco specifica, punta più sul talento. La sua forza è che ti fa vivere ogni partita con molta intensità, contro il Sassuolo o in Champions. Prepara benissimo le gare e sul lato umano, a prescindere dal fatto che con me si è comportato male, è una buona persona

Poi svela un retroscena di mercato risalente alla scorsa estate: