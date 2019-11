Barcellona, Piqué: "Per il Real Madrid ci sono regole a parte..."

Ennesima frecciata del difensore blaugrana agli eterni rivali.

di Redazione Fox Sports - 14/11/2019 09:57 | aggiornato 14/11/2019 10:02

Quando mancano ancora diversi giorni al Clasico tra Barcellona e Real Madrid, in programma mercoledì 18 dicembre al Camp Nou alle ore 20, Gerard Piqué inizia a infiammare la sfida. Il difensore blaugrana lo fa punzecchiando gli eterni rivali in un'intervista in cui parla principalmente di tennis e del nuovo formato della Coppa Davis.

Se devo chiedere di più le ammonizioni degli avversari come fa Sergio Ramos? No, io non lo faccio. E poi per quelli del Real c'è un regolamento a parte

Questa la frecciata lanciata ai microfoni di David Broncano, conduttore di La Resistencia. Poi Piqué parla di Ansu Fati e del presidente dei Blancos Florentino Perez: