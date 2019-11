Zinedine Zidane è l'unico a cui la Pulce ha chiesto di scambiare la maglia nel corso della sua carriera.

di Marco Ercole

Al termine di ogni sua partita si apre sempre una sorta di "caccia alla maglietta". Quella di Leo Messi, d'altronde, ha un certo valore, anche se è solo un "semplice" avversario.

La Pulce si è abituata a questa situazione, sa perfettamente che al triplice fischio ci sarà qualcuno che gli si avvicinerà per proporre uno scambio di divisa.

È sempre stato così in tutta la sua carriera, non è mai capitato che fosse lui ad andare da un rivale per chiedere di fare a cambio. Anzi, una volta è successo, una sola occasione in cui è stato proprio Messi a volere una maglietta in particolare.

Barcellona, Messi ha chiesto la maglia a Zidane

A raccontare questo vero e proprio evento è stato direttamente l'argentino in un suo intervento a TyC Sports:

Non chiedo mai di scambiare la maglia a fine partita, ma in carriera mi è successo una volta: ho chiesto quella di Zinedine Zidane. In generale se c’è un argentino la scambio con lui, ma a meno che qualcuno non me lo chieda, non la chiedo a nessuno.

A parte Zinedine Zidane, in uno dei vecchi confronti tra Barcellona e Real Madrid. Per il talento francese, oggi alla guida delle Merengues, anche Leo Messi ha fatto un'eccezione.