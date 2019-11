ATP Finals: incredibile rimonta di Nadal da 1-5 a 7-6 contro Medvedev

Rimonta da 1-5 e batte Danil al tie-break del terzo set. Stefanos Tsitsipas batte il campione in carica Alexander Zverev e si qualifica per la semifinale

di Diego Sampaolo - 14/11/2019 04:10 | aggiornato 14/11/2019 10:15

Rafael Nadal ha vinto un match rocambolesco con Danil Medvedev con il punteggio di 6-7 (3-7) 6-3 7-6, dopo 2 ore e 46 minuti e aver rimontato da uno svantaggio di 1-5 nel terzo set e salvato un match point sul 5-2. Nadal ha vinto il terzo confronto diretto con Medvedev disputato in questa stagione, dopo le vittorie nelle finali disputate alla Rogers Cup di Montreal e agli US Open.

Medvedev ha salvato l’unica palla break del primo set sul punteggio di 3-3 con un passante vincente al termine di uno scambio di 35 colpi. Nel tie-break ha ottenuto il mini-break decisivo sul 5-3 con un dritto aggiudicandosi il primo set. Nadal ha vinto il secondo set per 6-3 con un doppio break nel primo e nel nono game.

Medvedev ha dominato i primi sei game del terzo set allungando sul 4-0 grazie a due break nel primo e nel terzo game. Ormai ad un passo dalla sconfitta, Nadal ha iniziato una straordinaria rimonta salvando un match point sul 2-5 prima di prendere un vantaggio di 6-5 grazie ad una striscia di cinque game vinti di fila e due break nell’ottavo e nel decimo game. Lo spagnolo ha poi realizzato il mini-break decisivo nel decimo punto del tie-break prima portare a casa la vittoria dopo un errore con il rovescio di Medvedev.

Sono stato molto fortunato. Mi dispiace per Danil. Per lui è una sconfitta dura, perché ha giocato meglio di me nel primo set. So per esperienza personale quanto sia difficile concludere i match, specialmente quando hai preso due break di vantaggio.

ATP Finals: Ttsipas batte Zverev in due set

Nella sfida tra i giocatori più giovani del torneo, Stefanos Tsitsipas ha battuto Alexander Zverev per 6-3 6-2 qualificandosi per le semifinali. Nei due match finora disputati alle Finals, Tsitsipas ha vinto due partite contro Medvedev e Zverev senza aver perso un set.

Sono davvero sorpreso della mia partita. Ho fatto tutto alla perfezione. Devo mantenere la concentrazione e continuare a fare ciò che ho fatto in questi giorni.

Grazie a questa vittoria Tsitsipas è sicuro della qualificazione alla semifinale, ma non è sicuro del primo posto. Se dovesse essere battuto da Nadal e Zverev verrà battuto da Medvedev, il greco sarebbe superato da Nadal in testa al gruppo Agassi. Nadal avrà bisogno di battere Tsitsipas nel terzo incontro del gruppo Agassi per qualificarsi alle semifinali.

Torneo di doppio: Herbert e Mahut in semifinale

L’olandese Jean Julien Rojer e il romeno Horia Tecau (vincitori delle ATP Finals nel 2015) hanno battuto la coppia numero 1 del mondo di quest’anno Juan Sebastian Cabal e Robert Farah al match tie-break con il punteggio di 6-2 5-7 10-8, riscattando la sconfitta in cinque set subita contro i colombiani nel torneo di Wimbledon dello scorso luglio. Nel match serale la coppia francese formata da Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut si è imposta sul team tutto tedesco formato da Kevin Kravietz e Andreas Mies con il punteggio di 7-5 7-6 (7-3), ottenendo la qualificazione per la semifinale.