Atletico, Diego Costa out contro la Juventus per un'ernia

L'ex Chelsea potrebbe anche essere operato, motivo per cui i tempi di recupero sono tutt'altro che certi. La speranza del Cholo Simeone è che non ci siano complicazioni legate ai nervi che allontanerebbero ancor di più il rientro in campo. Da tempo il 31ennne lamentava forti dolori al collo e così lo staff medico dei Colchoneros ha preso la decisione di fermarlo. A breve si saprà se dovrà o meno finire sotto i ferri.

