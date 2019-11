Si apre un nuovo capitolo di carriera: lo cercava il Bayern Monaco, ha accettato la proposta della FIFA. Sarà responsabile della supervisione per uomini e donne in tutto il mondo.

di Luca Guerra - 13/11/2019 19:10 | aggiornato 13/11/2019 19:15

Una nuova carriera per Arsene Wenger. L'allenatore francese lascia la panchina dopo i 22 anni consecutivi vissuti alla guida dell'Arsenal e avvia un'avventura in un'altra veste. Il 70enne originario di Strasburgo sarà infatti il nuovo capo dello sviluppo mondiale del calcio della FIFA. Non ci sarà quindi il Bayern Monaco, che aveva sondato la sua disponibilità per il dopo Nico Kovac, nel futuro di Wenger, ma i vertici del calcio internazionale.

Nel ventennio abbondante vissuto alla guida dell'Arsenal, Wenger ha cambiato il modo di interpretare tecnica e tattica in Inghilterra con i sistemi di gioco. Un compito che la federazione calcistica internazionale guidata da Gianni Infantino ora gli sottoporrà per una nuova parentesi di una carriera infinita. Il primo compito dell'allenatore francese sarà quello di concentrarsi sulla formazione dei colleghi, ma anche di contribuire allo sviluppo di un programma esecutivo, che oggi è in fase embrionale, rivolto ad ex giocatori professionisti che vogliano affacciarsi al ruolo di allenatore.

Non finisce certo qui. Oltre a dedicarsi alla supervisione e alla guida della crescita e dello sviluppo del calcio per uomini e donne in tutto il mondo, Wenger rappresenterà anche l’autorità principale per quanto riguarda le questioni tecniche in una doppia veste: come membro del Football and Technical Advisory Panels, che affianca l'IFAB sul processo di revisione e modifica del regolamento, e in qualità di presidente del FIFA Technical Study Group, che analizza tutti i tornei patrocinati dalla FIFA giocati dal 1966 ad oggi.

Wenger pronto per una nuova carriera con la FIFA

Wenger: "Sfida importante, metterò tutta la mia energia"

Salutato l'Arsenal nell'estate 2018, dopo oltre un anno da spettatore interessato per Wenger sarà tempo di tornare ad avere un ruolo centrale nel mondo del calcio. Tanto entusiasmo nelle parole del nuovo capo dello sviluppo globale del calcio della FIFA.

Non vedo l’ora di affrontare questa sfida, non solo perché sono sempre stato interessato ad analizzare il calcio da una prospettiva più ampia, ma anche perché la missione della FIFA come organo di governo del calcio mondiale è veramente globale. Credo che la nuova FIFA abbia lo sport stesso al centro dei suoi obiettivi ed è determinata a sviluppare il gioco nelle sue diverse componenti. So che posso contribuire a questo obiettivo e metterà tutta la mia energia in questo.

Tanta voglia di avviare un nuovo percorso anche nella presentazione del numero 1 della FIFA, Gianni Infantino:

La profonda conoscenza e passione di Wenger per il nostro gioco lo distingue come una delle personalità più rispettate nel calcio. Sono lieto di dargli il benvenuto nella squadra. Arsene è qualcuno che, con la sua visione strategica, competenza e duro lavoro, ha dedicato la sua vita al calcio. Il suo arrivo è solo un altro esempio di come continuiamo a rafforzare il nostro obiettivo di riportare la FIFA nel calcio e il calcio nella FIFA.

Arsene Wenger, 17 trofei vinti con l'Arsenal

Wenger e l'Arsenal: 17 trofei in 22 anni

Seppur in una nuova veste, Wenger torna nel mondo del calcio. Il suo nome resterà indissolubilmente legato all'Arsenal, club del quale è stato il primo manager a non provenire dalle isole britanniche dopo un avvio di carriera trascorso tra Cannes, Monaco (vittoria del campionato nel 1988 e della Coppa di Francia nel 1991) e Giappone. Con il club del nord di Londra ha portato avanti un cambiamento epocale per l'intero movimento calcistico inglese, conquistando tre campionati, sette coppe d'Inghilterra e 7 volte il Charity Shield, poi denominato Community. Nella storia dei Gunners restano il Double 1997/1998, con la vittoria in finale di FA Cup contro il Newcastle, quello della stagione 2001/2002, con la Premier vinta grazie a un successo in casa del Manchester United e il campionato 2003/2004, conquistato senza sconfitte e centrando 26 vittorie e 12 pareggi in 38 gare. A Londra è ricordato come uno dei più grandi, l'uomo che ha portato l'Arsenal a una dimensione mai raggiunta prima. La stessa missione che ora gli affida la FIFA.