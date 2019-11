Un ritiro amaro, amarissimo. Riccardo Montolivo avrebbe voluto scegliere quando e come ritirarsi dal mondo del calcio, ma non ne ha avuto la possibilità. Dopo l'ultimo anno trascorso al Milan da emarginato, ora il 34enne rompe il silenzio e si racconta a Il Corriere dello Sport:

Alla fine di una stagione nella quale da gennaio avevo praticamente smesso di giocare non per mia volontà né per problemi fisici, l’allenatore mi dice che farò parte del gruppo pur perdendo la centralità. Accetto di rimettermi in gioco, sono all’ultimo anno di contratto. Poco prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, però, ricevo un messaggio dal team manager, l'ex arbitro Romeo: "Tu non vieni". Motivazioni e spiegazioni, zero