La FA ha deciso di squalificare e sanzionare con un'ammenda di 50 mila sterline il centrocampista portoghese, reo di aver pubblicato un tweet giudicato razzista.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 13/11/2019 16:31 | aggiornato 13/11/2019 16:40

Una giornata di squalifica in Premier League e 50 mila sterline di multa. Questa la punizione decisa dalla Football Association per il centrocampista del Manchester City Bernardo Silva, reo di aver pubblicato un tweet giudicato razzista sul compagno di squadra Benjamin Mendy.

Un cinguettio, preso col sorriso dal terzino francese ma prontamente rimosso dall'autore, in cui il portoghese chiedeva "indovina chi?" allegando una foto di Mendy da bambino accanto al logo della nota marca di cioccolatini spagnoli Conguitos.

La sanzione sarebbe potuta essere più pesante ma la FA ha tenuto conto del fatto che Bernardo Silva non fosse a conoscenza della storia del personaggio Conguitos e che non volesse in alcun modo offendere il compagno. Silva salterà così la sfida contro il Chelsea in programma il prossimo 23 novembre all'Etihad Stadium alle ore 18.30.