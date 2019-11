L'ex Sassuolo si è preso l'Inter, Castrovilli è il faro della Fiorentina. Ma ci sono anche Kulusevski, Mancosu e Agudelo tra i protagonisti di questi primi mesi di campionato.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 13/11/2019 09:55 | aggiornato 13/11/2019 09:59

Dodici giornate rappresentano circa un terzo di campionato, quanto basta per cominciare a tirare le prime somme di una Serie A che, quest'anno, sembra indirizzata ad avere nuovamente una corsa Scudetto. La prima Inter di Antonio Conte, nonostante la sconfitta casalinga con la Juventus, è in perfetta scia dei bianconeri e promette battaglia fino alla fine, soprattutto se la dirigenza dovesse intervenire in maniera massiccia sul mercato di gennaio per consegnare al tecnico leccese i rinforzi adatti a completare la rincorsa. D'altro canto, i bianconeri di Maurizio Sarri sono ancora imbattuti, nonostante dal punto di vista estetico questa Juve lasci abbastanza a desiderare.

Non c'è però solo la lotta per il titolo ad animare in maniera vibrante il torneo. Visto il complicato momento che sta passando il Milan e la situazione delicata in casa Napoli, è facile ipotizzare una furiosa bagarre anche per la corsa alla qualificazione in Champions League. Già, perché la Roma di Paulo Fonseca non ha alcuna intenzione di restare a guardare e, quando recupererà tutti gli infortunati, potrà essere una contender credibile per classificarsi tra le prime quattro, posizione alla quale aspirano anche l'Atalanta - alla ricerca di conferme - e la sorpresa Cagliari, oltre ovviamente alla Lazio, una delle squadre che propone il miglior calcio d'Italia.

A proposito di sorprese, questa prima parte di Serie A ci ha permesso di vedere all'opera alcuni calciatori molto interessanti, più o meno conosciuti, e di apprezzarne le doti. D'altronde, considerati i tanti movimenti del mercato estivo, era facile preventivare che qualche profilo potesse mettersi in mostra contro ogni pronostico, magari spazzando via quall'alone di scetticismo che molto spesso viene legato a doppio filo al prezzo del cartellino. Più vieni pagato, più le aspettative sono alte e più, chiaramente, le possibilità di deludere aumentano esponenzialmente.

Stefano Sensi, 24 anni, centrocampista dell'Inter: arrivato in estate tra mille dubbi, ha avuto un impatto immediato nello scacchiere tattico di Antonio Conte. I nerazzurri lo riscatteranno la prossima estate per 20 milioni di euro dal Sassuolo: per lui già 3 gol e 4 assist in stagione

Serie A, le sorprese della prima parte di stagione: Sensi si è preso l'Inter

Quest'ultimo è proprio il caso di Stefano Sensi, centrocampista che l'Inter ha acquistato in estate dal Sassuolo. Lanciato giovanissimo dal Cesena e attenzionato per parecchio tempo dalla Juventus, il numero 12 nerazzurro in passato era stato molto vicino a vestire la maglia del Milan, trattativa poi saltata per le troppe indecisioni palesate dalla dirigenza rossonera. Così, ripetendo la trattativa che lo scorso anno aveva portato a Milano Matteo Politano, i nerazzurri lo hanno preso con obbligo di riscatto, da esercitare nel prossimo mese di giugno sborsando 20 milioni di euro (che si aggiungono ai 5 già spesi per l'apertura del prestito).

Sensi ha avuto un impatto immediato nell'economia di gioco interista, tanto è vero che - una volta uscito per infortunio - la squadra di Conte ha faticato parecchio a trovare soluzioni alternative in costruzione che non prevedessero il solito schema "palla a Brozovic". Sensi ha offerto prestazioni super in tutti i match nei quali è stato impiegato e la sua mancanza si è sentita anche in Champions League, dove servivano proprio calciatori con la sua proprietà di palleggio tra le linee. Fino a quel momento aveva messo a segno 3 gol con 4 assist a corredo, guadagnandosi la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale. Dopo la sosta dovrebbe rientrare definitivamente per il rush serrato che terminerà a Natale. E Conte, finalmente, potrà tirare un sospiro di sollievo.

Dejan Kulusevski

Tra non molto anche Dejan Kulusevski potrebbe vestirsi di nerazzurro. L'esterno svedese piace parecchio alla dirigenza dell'Inter che, secondo le indiscrezioni, avrebbe già messo in cantiere un'offerta di circa 30 milioni di euro da spedire in direzione Bergamo. Di proprietà dell'Atalanta, Kulusevski si è già ritagliato uno spazio importantissimo nel Parma di D'Aversa, bravo a intuirne le potenzialità e a sfruttarlo in pieno per le sue caratteristiche migliori. Per esempio, nel tridente offensivo questo classe 2000 è in grado di fare parecchi danni, soprattutto in una squadra che gioca prettamente in ripartenza.

Il risultato finale è descritto fedelmente dalle statistiche messe assieme fino a oggi, numeri che non tengono conto solo dei 2 gol e 5 assist messi a referto, ma anche del fatto che il 19enne di origine macedone è il giocatore del Parma ad aver corso più chilometri e quello che ha completato più dribbling vincenti. La sua rapidità lo rende letale in campo aperto, ma la cosa che ha sorpreso di più è la sua interpretazione della fase di non possesso: D'Aversa, quando la squadra difende, gli chiede un lavoro sfiancante sul portatore di palla avversario, ruolo che Kulusevski esegue riuscendo comunque a mantenersi lucido. Capite perché vale così tanto?

Gaetano Castrovilli

Nella disastrosa trasferta di Cagliari, Gaetano Castrovilli è stato uno dei peggiori in campo. Non vi inganni però quest'ultima prestazione; il trequartista della Fiorentina in realtà è una delle note più liete del campionato, un giocatore che - in meno di tre mesi - ha dimostrato di essere un prospetto di enorme valore. Cresciuto nel vivaio viola, Castrovilli ha passato le ultime stagioni in prestito a Cremona, dove è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante mettendo insieme minuti ed esperienza. Montella, che se lo è ritrovato in ritiro, pare ne sia rimasto folgorato sin dal principio, e in effetti le scelte del tecnico campano vertono saldamente verso questa interpretazione.

A oggi Castrovilli ha infatti giocato tutte le partite (salterà la prossima per squalifica) nel per lui quasi inedito ruolo di mezzala, mettendo a referto 3 gol molto importanti. La prima vittima è stata il Milan, punita a San Siro dalla prova arrembante di una Fiorentina che, nelle ultime settimane, ha perso un po' di smalto. A seguire sono arrivate due reti consecutive, contro Parma e Sassuolo. Classe 1997, il talento pugliese rappresenta uno dei talenti in rampa di lancio del calcio italiano, tanto che anche Roberto Mancini si è già accorto di lui. Il suo contratto con la società viola scadrebbe nel 2024, ma se dovesse continuare a giocare su questi livelli, ecco che l'estate prossima su di lui potrebbe scatenarsi un'asta furibonda per accaparrarselo.

Marco Mancosu

Il Lecce di Fabio Liverani è una delle squadre più belle da vedere. Nonostante la rosa non brilli dal punto di vista qualitativo, l'ex centrocampista di Lazio e Perugia ha saputo dare al gruppo un'identità talmente forte che, in due anni, la squadra ha compiuto il doppio salto in alto. Salvarsi sarà molto complicato, soprattutto perché il Lecce è comunque una compagine che a livello difensivo concede molto, ma tra le neopromosse è quella che crea di più a livello offensivo. Merito, anche , di Marco Mancosu, faro e cervello dei giallorossi: il 31enne cagliaritano è una delle pedine fondamentali per il 4-3-1-2 di Liverani, modulo nel quale interpreta molto bene il ruolo di trequartista.

Mancosu sa legare molto bene i reparti e, dal punto di vista tecnico, non ha nulla da invidiare a colleghi ben più sponsorizzati. La sua unica "colpa" è quella di essere arrivato in Serie A troppo tardi, ma la sensazione è che si stia prendendo la sua rivincita con gli interessi. Inoltre, Mancosu è un rigorista infallibile: dei 5 gol segnati fino a oggi solo uno, quello contro il Torino, è arrivato su azione. In un'intervista rilasciata a fine settembre aveva dichiarato di avere un metodo personale per la trasformazione dal dischetto, una strategia talmente efficace che gli ha permesso di inanellare una striscia impressionanti di reti su rigore. Le speranza di salvezza del Lecce passano principalmente da lui e dalla fantasia di Filippo Falco, altro gioiellino della squadra salentina. Basterà?

Kevin Agudelo

Kevin Agudelo è uno dei talenti portati in Italia quest'estate dal Genoa. Colombiano di origine, il ragazzo di Puerto Caicedo è sbarcato in Liguria in seguito a un'ottima annata giocata con l'Atletico Huila, ma fino all'arrivo di Thiago Motta sotto la Lanterna non era mai riuscito a mettere insieme nemmeno una presenza. Andreazzoli non lo vedeva proprio e, dopo un inizio promettente, ha addirittura abbandonato il modulo col trequartista, chiudendogli ogni possibilità di farsi notare. Per sua fortuna Motta la pensa in maniera diametralmente opposta: lanciato in campo dal primo minuto contro il Brescia, battuto 3-1 anche grazie a un suo gol, Agudelo si è poi messo in mostra nella sconfitta di Torino contro la Juventus.

Lì si è capito che forse Andreazzoli avrebbe dovuto considerarlo di più. Classe 1998, il colombiano è un trequartista che però si presta tatticamente a molte soluzioni alternative. Contro l'Udinese è stato schierato da centrocampista centrale, mentre a Napoli - in una partita improntata principalmente sulle ripartenze - ha giocato da finto esterno sinistro, facendo da elastico tra i reparti. Insomma, è sicuramente una risorsa importante che col tempo, almeno a sensazione, potrebbe avere molti margini di miglioramento. Il Genoa lo ha pagato solo 2,5 milioni di euro: la sensazione che Preziosi abbia fatto nuovamente centro, a questo punto, sta diventando quasi una certezza.