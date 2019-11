Un narcotrafficante chiese all'ex attaccante del Parma il permesso di uccidere il portiere.

di Marco Ercole - 13/11/2019 11:57 | aggiornato 13/11/2019 12:00

Avevano avuto un litigio sul campo, durante una partita tra Colombia e Paraguay valida per il girone di qualificazione ai Mondiali di Francia 98. I protagonisti sono Faustino Asprilla e José Luis Chilavert, due uomini carismatici e rappresentativi delle rispettive selezioni, che erano venuti appunto a contatto in quel match del 2 aprile 1997, vinto 2-1 dall'Albirroja.

Gara finita anzitempo per entrambi, espulsi dal direttore di gara, ma soprattutto caos generato all'interno dell'intero match, con una maxi rissa nata (sedata dall'intervento delle forze dell'ordine) proprio dopo un pugno del portiere paraguaiano all'attaccante colombiano.

Quando Asprilla salvò la vita a Chilavert

Ecco, a seguito di questo episodio, secondo quanto raccontato da Faustino Asprilla nel corso di un documentario trasmesso da Telepacifico, il narcotrafficante colombiano "Julio Ferro" si sarebbe messo in contatto con lui, raggiungendolo in hotel subito dopo la partita in questione per chiedere l'ok e procedere con l'omicidio di Chilavert, in modo tale da "regolare i conti":

Abbiamo bisogno della tua autorizzazione per uccidere Chilavert.

Una richiesta scioccante, che l'ex giocatore del Parma liquidò immediatamente rispedendola con forza al mittente:

Ma come stai? Sei pazzo, nel calcio ciò che accade in campo resta in campo.

E in questo modo Asprilla ha salvato la vita a Chilavert.