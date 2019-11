Alla vigilia della sfida di qualificazione a Euro 2020 tra Portogallo e Lituania, in programma alle 20.45 all'Estadio Algarve, ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico dei lusitani Fernando Santos:

Tutti vogliono parlare di Cristiano Ronaldo perché è il miglior giocatore del mondo. Cristiano è qui, è convocato, sta bene e giocherà regolarmente. Non so ciò che si dice in Italia, le indiscrezioni qui non arrivano in maniera forte né per me, né per la squadra, né per Cristiano Ronaldo. Lui è motivato come sempre, è un professionista fantastico: non so come si possa mettere ancora in discussione Ronaldo