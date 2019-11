La dipartita di Irving e Horford non ha intaccato le ambizioni dei Celtics e ora l’inizio è da dominatori della lega.

di Simone Mazzola - 13/11/2019 14:44 | aggiornato 13/11/2019 14:49

Ogni tanto è difficile spiegare come si creino le alchimie all’interno delle squadre, come si modifichino nel tempo e come il concetto di addiction by subtraction tanto caro agli americani ogni tanto si verifichi, soprattutto in NBA. L’esempio più evidente sono i Boston Celtics che hanno vissuto un’annata passata deludente, piena di problemi interni e di una gestione da parte del proprio leader totalmente schizofrenica in grado di mandare a sud una stagione che avrebbe anche potuto portare al titolo.

Dalla sedia in mezzo al campo con promessa di fedeltà, alle continue polemiche ed egocentrismo fino al disastro nei playoff. Questa è stata la stagione di Kyrie Irving, che di riflesso ha danneggiato quella di tutti i Celtics. In estate la sua dipartita ormai non era più in discussione, ma forse si sperava di trattenere un leader positivo e silenzioso come Al Horford, invece i Sixers hanno messo sul tavolo un’offerta migliore (e soprattutto più lunga) portandosi a casa l’unico giocatore che a Est avesse inibito la forza di Joel Embiid.

Da qui l’arrivo di Kemba Walker, un nuovo e diverso leader nel ruolo di point guard, l’investimento economico e tecnico su Jaylen Brown e la necessità di portare Jayson Tatum a livello superstar con la supervisione di Kobe Bryant e i suoi workout estivi. Questo roster manca di qualcosa vicino a canestro, dove la perdita anche di Aaron Baynes ha pesato non poco, ma ora questo è un roster da Stevens che potrà fare il perfetto alchimista di un gruppo più sano e (per ora) predisposto a distribuire le responsabilità.

NBA: una batteria di esterni d’elitè

I Celtics, a oggi, guardano tutti dall’alto in basso dominando la classifica NBA e non solo della Eastern Conference. Sicuramente l’inizio è andato oltre le aspettative e non è necessariamente da prendere come oro colato, sebbene abbiano già regolato Sixers, Raptors e Spurs in Texas. Non si può dire che il calendario sia stato necessariamente troppo favorevole, ma di certo i test probanti devono ancora arrivare, così come quello più importante della continuità. Senza dubbio è una squadra nuova che si basa su concetti molto diversi rispetto a quella dell’anno scorso, soprattutto in difesa. È una delle pochissime squadre in grado di cambiare praticamente su ogni ruolo senza andare in affanno a livello di accoppiamenti, perché sono tanti, lunghi e molto atletici.

Avere sempre in campo sul perimetro due tra Smart, Tatum, Brown e Hayward è un lusso che sui due lati del campo in pochi si possono permettere e se consideriamo che spesso questa coppia è supportata da Kemba Walker, rende le soluzioni a disposizione di Stevens molto ampie. Al momento l’alternanza tra il Jaylen Brown post rinnovo (letteralmente dominante a San Antonio), la precisione di uno Smart molto migliorato da tre punti e un Tatum che ha ripulito le sue scelte offensive, obbliga le difese a delle scelte. Poi, purtroppo, c’è il capitolo Gordon Hayward.

Hayward operato alla mano

La sfiga di Hayward e la difesa

È davvero impossibile non parlare di Gordon Hayward e dell’infortunio occorsogli nel match contro gli Spurs. Un blocco irregolare di Aldridge, assolutamente non vizioso, e lui che sbatte la mano sul corpo del lungo infortunandosela, uscendo e dovendosi operare. Una disdetta, dopo che per la prima volta dal tremendo infortunio di Cleveland, sembrava rivedersi qualche barlume del vecchio Hayward. Il suo ruolo in questo roster è fatto dal sarto rispetto all’anno scorso e i risultati anche numerici erano li a testimoniarlo. Questo è un altro setback di sfortuna, che con lui purtroppo ci vede fin troppo bene. Nella speranza che sia solo un contrattempo nel suo ritorno a livello All Star.

In difesa la squadra di Stevens è un mastino che ti insegue in una via chiusa, perché quasi nessuno può permettersi di cambiare in modo forsennato senza subire, ma anzi accrescendo la pressione e forzando diverse palle perse. Il livello atletico e fisico che setta il tono del match ha spesso trovato impreparati gli avversari, limitando le stelle avversarie e prendendo decisioni estreme su chi lasciar tirare e chi soffocare coi raddoppi. Stevens è un mago in questo tipo di situazioni e lo sta dimostrando; sebbene il campione di partite sia troppo piccolo. Si sa che chi ben comincia…