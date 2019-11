Secondo il Daily Mail il ricchissimo fondatore del Qatar Sports Investments, già proprietario del PSG, sarebbe intenzionato a espandersi anche nel calcio italiano e pronto ad offrire 560 milioni di euro a De Laurentiis.

0 condivisioni

di Simone Cola - 13/11/2019 08:11 | aggiornato 13/11/2019 08:17

La notizia, se confermata, è di quelle da far tremare i polsi e che rischia di stravolgere gli equilibri del calcio italiano. In quello che è probabilmente il momento peggiore della sua storia recente, che lo vede appena al settimo posto in Serie A e protagonista di una frattura apparentemente insanabile tra società, calciatori e tifoseria, il Napoli potrebbe essere pronto a chiudere l'avventura, durata 15 anni, targata Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del club partenopeo avrebbe infatti ricevuto un'offerta da parte dell'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, uno degli uomini più ricchi e potenti al mondo, pronto a mettere sul piatto 560 milioni di euro per l'acquisto della società. Creatore del fondo Qatar Sports Investments, già proprietario del PSG - "affidato" poi in gestione a Nasser Al-Khelaifi - Al-Thani aveva già sfiorato la Serie A in passato quando aveva tentato di acquistare la Roma dichiarandosi allo stesso tempo tifoso della Lazio.

Una contraddizione, quella riguardante i due club della capitale, che passa decisamente in secondo piano rispetto ai risultati conseguiti sul campo grazie a risorse praticamente illimitate. Il Paris Saint-Germain guida da anni il movimento calcistico francese, e in questa stagione sembra un serio candidato per la vittoria finale della Champions League, ma le mire espansionistiche di Al-Thani riguardano anche altri campionati. Tra questi la Serie A, considerata ancora oggi uno dei migliori campionati al mondo e che con l'arrivo dell'emiro potrebbe vedere sconvolgere equilibri che sembravano ormai consolidati.

Aurelio De Laurentiis è presidente del Napoli dal 2004: nel corso della sua presidenza i partenopei hanno conquistato due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa italiana.

Napoli al centro delle mire espansionistiche della famiglia Al-Thani: pronti 560 milioni per rilevare il club?

Equilibri che hanno visto nelle ultime stagioni il dominio pressoché incontrastato della Juventus e che proprio il Napoli ha cercato di spezzare. Acquistato il club nel 2004, Aurelio De Laurentiis lo ha prima riportato in Serie A e poi, grazie a una programmazione intelligente e tante intuizioni felici, trasformato nella seconda forza del campionato. Una scalata entusiasmante, un percorso che anno dopo anno ha visto la società partenopea consolidarsi sempre più in attesa del decisivo salto di qualità.

La stagione giusta, secondo molti, avrebbe dovuto essere quella in corso. Unico tra le big a confermare l'allenatore, quel Carlo Ancelotti già capace di vincere ovunque nel corso della sua carriera, il Napoli ha confermato tutti i migliori e allargato la rosa, pronto a sfruttare gli eventuali passi falsi di una Juventus impegnata in un nuovo progetto tattico e concentrata quasi esclusivamente sulla conquista di una Champions League che è diventata una vera e propria ossessione. Gli spazi per inserirsi nella lotta per lo Scudetto ci sarebbero stati, ma tutto sembra naufragato dopo appena 12 giornate di campionato.

Non tanto perché la Juventus ha continuato a vincere, smentendo chi aveva previsto difficoltà che non si sono mai davvero palesate, ma piuttosto per la crisi scoppiata improvvisa all'indomani del deludente pareggio casalingo in Champions League contro il Salisburgo. Dopo la partita che avrebbe potuto sancire il passaggio agli ottavi di Insigne e compagni la squadra, già reduce da alcuni deludenti passaggi a vuoto in campionato, si è letteralmente ammutinata, rifiutando il ritiro ordinato dallo stesso De Laurentiis.

Una presa di posizione che certo non ha fatto bene alla squadra, bloccata in casa sullo 0-0 dal Genoa, e che non è stata affatto digerita da una tifoseria che per la prima volta si è schierata a favore del presidente contestando i calciatori e rendendo ancora più pesante l'aria nei pressi di Castel Volturno. Qualcuno potrebbe anche essere andato oltre, dato che sul tentato furto in casa di Allan e quello subito dalla moglie di Zielinski, arrivati a 48 ore di distanza l'uno dall'altro, starebbe indagando la Procura, che ritiene plausibile l'ipotesi che si sia trattato di veri e propri atti intimidatori.

La pausa sembrava arrivata nel momento più opportuno, e per molti sarebbe potuta servire per ricomporre un rapporto, quello tra club e giocatori, fondamentale per pensare in grande e che invece appare irrimediabilmente compromesso. De Laurentiis starebbe valutando l'ipotesi di rivoluzionare la squadra nel calciomercato di gennaio con la cessione di alcuni big come Allan, Callejon e Mertens, ma se l'offerta di Al-Thani dovesse concretizzarsi potrebbe anche scegliere di rivolgere le proprie attenzioni esclusivamente al Bari, altro club di sua proprietà, e farsi così da parte.

La notizia di un interessamento da parte della famiglia reale qatariota è ancora tutto da verificare, ma se dovesse rivelarsi reale ecco che il futuro del Napoli potrebbe cambiare tanto drasticamente quanto gli equilibri di forza ormai apparentemente consolidati nella realtà della Serie A: l'eventuale addio di De Laurentiis e l'arrivo di Al-Thani rappresenterebbe allo stesso tempo la fine di un'era e l'inizio di una tutta nuova, destinata a stravolgere gli scenari del calcio italiano ed europeo.