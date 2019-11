L'allenatore è in uscita dal Napoli e viene considerato come profilo ideale per far rialzare la testa ai rossoneri. Motivazioni e mercato i nodi da sciogliere.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 13/11/2019 12:01 | aggiornato 13/11/2019 12:06

Carlo Ancelotti al Milan? Una suggestione, ma nemmeno tanto. A riportare questa indiscrezione che avrebbe del clamoroso è il quotidiano torinese Tuttosport, che sulla prima pagina odierna ipotizza un nuovo matrimonio tra l'attuale tecnico del Napoli e la società rossonera. Le due parti, inutile specificarlo, sono legate a doppio filo da una storia durata tredici anni, cinque dei quali passati in campo e i restanti seduto in panchina, sulla quale Carletto ha vinto tutto portando più volte la società sul tetto del mondo. La strada condivisa si è interrotta nel 2009 ma, a undici anni da quell'arrivederci, ecco che le prospettive di un ricongiungimento non paiono così campate per aria.

Ancelotti è in bilico e, molto probabilmente, a fine stagione lascerà Napoli dopo due anni avari di soddisfazioni, non solo dal punto di vista sportivo. Nonostante il contratto in scadenza nel 2021, quindi, le probabilità di un divorzio precoce parrebbero più che mai reali. Anzi, se gli Azzurri non dovessero battere il Milan - guarda un po' le casualità della vita - alla ripresa del campionato, De Laurentiis potrebbe decidere di dare un segnale forte cambiando allenatore. Gli ultimi sviluppi, quelli che hanno portato la squadra ad ammutinarsi contro la società, hanno anche scoraggiato Ancelotti dal punto di vista umano.

Le premesse, d'altronde, erano profondamente differenti: in origine il tecnico emiliano sarebbe dovuto essere l'upgrade di Maurizio Sarri, il nome altisonante capace di convincere un certo target di giocatori ad accettare la destinazione partenopea. Invece non è accaduto nulla di tutto ciò: i tifosi, a causa delle scorie lasciate dal post Salisburgo, lo hanno contestato e poi nuovamente fischiato dopo lo scialbo 0-0 contro il Genoa. E la deadline del 10 dicembre, quando il Napoli si giocherà l'accesso agli ottavi di Champions League, diventa la data da segnare con un cerchio rosso sul calendario: se le cose andranno male, Ancelotti dovrà guardarsi intorno.

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli: alla seconda stagione in azzurro il tecnico emiliano sta incontrando diverse difficoltà, soprattutto legate a un fattore ambientale e di risultati. Il Milan vigila e Maldini lavora a un clamoroso ritorno in vista della prossima estate

Ancelotti torna al Milan? Maldini tenta il colpo per la prossima estate

Prima che Silvio Berlusconi si liberasse definitivamente del Milan, Adriano Galliani aveva provato a convincere Ancelotti ad accettare il Milan a più riprese. Oggi il ruolo di intermediario potrebbe toccare a Paolo Maldini, che con l'attuale mister azzurro ha un rapporto di profonda stima e amicizia. I due sono in ottimi rapporti e l'ex capitano rossonero considera Ancelotti l'uomo giusto per risollevare definitivamente le sorti del Diavolo. Una suggestione, almeno per ora, perché un conto sono le idee e un altro riuscire a metterle in pratica. Innanzitutto va detto che il Milan un allenatore ce l'ha e si chiama Stefano Pioli.

La sua squadra, seppure sconfitta, ha dato segnali di risveglio nella trasferta contro la Juventus, ma i punti latitano e c'è bisogno di cominciare a risalire velocemente la china. Qualora dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League, cosa obiettivamente molto complicata, Pioli verrebbe riconfermato, anche perché il rinnovo fino al 2021 sarebbe automatico. Cambiare ulteriormente allenatore poi significherebbe anche metterne un terzo a libro paga, visto che anche Giampaolo - a meno che non trovi una sistemazione - è stato a sua volta blindato con un biennale.

Ma le incognite più grandi riguardano comunque Ancelotti stesso. In primo luogo bisogna capire le sue intenzioni, visto che quasi sicuramente lascerà Napoli ma non è detto che voglia rimanere in Italia. Nonostante le ultime annate un po' deludenti, rimane uno degli allenatori più preparati e stimati in circolazione. In passato ha dimostrato di avere un buon impatto anche lontano dalla Serie A ed è aperto a qualsiasi proposta. Poi, com'è normale che sia, Carletto andrebbe convinto tramite la costruzione di una rosa competitiva: impossibile pensare di colmare il gap con Juventus e Inter in un solo anno, ma almeno bisognerà provarci.

Servono quindi garanzie, quelle che oggi il Milan fatica a dare. Va però anche detto che per i colori rossoneri Ancelotti ha sempre avuto un debole e, a 60 anni, chissà che non possa optare per una scelta di cuore. Il suo eventuale ritorno gli permetterebbe peraltro di avvicinarsi a un altro grande della storia rossonera, un "certo" Nereo Rocco, fermo a quota 459 panchine contro le 420 del mister reggiano. Insomma, da qui in poi il lavoro di Maldini sarà quello di gettare le basi per imbastire i primi discorsi, mentre nel frattempo si cercherà di capire a cosa può portare quest'ennesima stagione deludente per i colori rossoneri. Poi, a maggio, si tireranno le somme.