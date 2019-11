Fuori forma, acciaccato e molto meno preciso sotto porta: raramente il portoghese è partito così male. Negli ultimi dieci anni non aveva mai segnato così poco.

di Franco Borghese - 13/11/2019 09:07 | aggiornato 13/11/2019 09:12

C'è una notizia che sorprende al termine delle prime 12 partite di Serie A: Cristiano Ronaldo è improvvisamente umano. Con limiti evidenti, sia fisici che tecnici. Tanto che non riesce (nemmeno lontanamente) a segnare come fatto negli anni scorsi. Nel campionato 2018-19 ha chiuso al quarto posto della classifica cannonieri dietro a Quagliarella, Zapata e Piatek. Con i suoi 21 gol (ai quali andavano aggiunti quello decisivo in Supercoppa e quelli in Champions League ad Atletico Madrid e Ajax) non si poteva parlare di stagione negativa.

La sostituzione avvenuta a inizio ripresa della gara con il Milan con Paulo Dybala farà storia per tutto il corredo di polemiche assortite, ma è anche il momento in cui si è rotto l’idillio tra il cavaliere portoghese e la sua Vecchia Signora. Fino ad allora nessuna partita negativa aveva mai scalfito lo status di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ora i dubbi su di lui aumentano. CR7 è lontanissimo dai suoi veri livelli. Colpa degli acciacchi fisici, della difficoltà ad allenarsi, del nuovo modo di attaccare voluto Sarri. Indipendentemente dai motivi, questa è la sua primi crisi da quando è a Torino.

CR7 ha concluso lo scorso campionato con una media di 0,7 gol a partita, mentre in questo è sceso fino a 0,5. Più nel dettaglio: l’anno passato la metteva dentro ogni 128 minuti, mentre ora ne servono ben 173. Conseguenza anche delle scelte tattiche di Sarri che gli fanno toccare meno il pallone vicino alla porta avversaria, mentre con Allegri il suo raggio di azione era principalmente nell'area di rigore avversaria.

Cristiano Ronaldo sta vivendo il peggior avvio di stagione degli ultimi 10 anni

I numeri sono allarmanti: dopo 12 gare di campionato e 4 di Champions, negli ultimi 10 anni CR7 non aveva mai segnato così poco (6 reti). Nel 2009, appena trasferitosi a Madrid dal Manchester United, Cristiano Ronaldo venne limitato da un problema alla caviglia che lo obbligò a saltare le prime 6 gare. Eppure alla dodicesima giornata aveva già messo a segno 9 gol fra Liga e Champions. Nel 2010-11 arrivò perfino a 15 reti totali. Di anno in anno il portoghese è migliorato sempre di più, tanto che nel 2011-12, dopo 12 giornate di campionato, era a quota 13 centri nella Liga e altri 3 in Europa. Statistiche incrementate ulteriormente sia nel 2012-13 con 17 gol totali (12 in campionato, 5 in Champions) che nel 2013-14 (21 reti complessive). La partenza migliore CR7 l'ha fatta registrare nel 2014-15 con ben 20 gol nelle prime 12 di campionato ai quali vanno aggiunti altri 3 acuti in Champions. Il primo calo di Ronaldo si è quindi registrato nel 2015-16, con appena (si fa per dire...) 13 reti complessive. Altra flessione nel 2016-17 con 8 gol in campionato e 2 in Champions. Nel suo ultimo anno a Madrid, anche a causa di una squalifica che gli ha fatto saltare le prime 4 giornate, CR7 si è fermato a 7 gol complessive fra campionato e la massima competizione europea.

L'anno scorso, con la Juve, era già a quota 8 gol in Serie A e uno in Champions. Mai, negli ultimi 10 anni, era quindi partito così male. Per questo la notizia di questo avvio di stagione è che Cristiano Ronaldo sia improvvisamente diventato umano. Di seguito le statistiche nel dettaglio dopo 12 turni di campionato e 4 partite europee: