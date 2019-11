Con un messaggio sui suoi canali social, lo svedese saluta Los Angeles: "Volevate Zlatan e ve l'ho dato: non c'è di che".

di Daniele Minuti - 13/11/2019 22:27 | aggiornato 13/11/2019 22:32

L'esperienza di Zlatan Ibrahimovic nel campionato statunitense e con la maglia dei Los Angeles Galaxy si è ufficialmente conclusa: dopo le tante speculazioni che si sono rincorse in queste settimane, anche per "colpa" del commissioner della Major League Soccer che si è lasciato andare a qualche dichiarazione azzardata sullo svedese (facendo intuire che nella sessione di calciomercato invernale tornerà in Serie A a giocare nel Milan) è lo stesso attaccante a salutare con un messaggio sui suoi canali social.

L'ex giocatore del Manchester United era approdato negli Stati Uniti nel 2018 dopo l'avventura ai Red Devils e in meno di due anni ha comunque lasciato il segno non soltanto per quanto fatto sul campo (56 partite e 52 gol sono un bottino "alla Zlatan") ma anche fuori dove si è distinto come il personaggio istrionico che è portando tanti occhi nuovi sul campionato di calcio negli USA.

Ora però è arrivato per Ibrahimovic il tempo di lasciare Los Angeles e i Galaxy, con una nuova avventura che sembra sul punto di aprirsi: a 38 anni infatti lo svedese non vuole appendere gli scarpini al chiodo è per lui sembra prossimo un ritorno in Europa.

Ibrahimovic dice addio ai Los Angeles Galaxy

Ibrahimovic saluta i Los Angeles Galaxy: "Non c'è di che"

Il messaggio con cui ha annunciato l'addio ai Los Angeles Galaxy è in perfetto stile Ibra, con un saluto e un ringraziamento a città e tifosi di Los Angeles, seguiti da una frecciata rivolta a tutto il movimento calcistico degli Stati Uniti.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

Venni, vidi, vinsi: grazie ai Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo, grazie ai tifosi che volevano Zlatan e lo hanno ottenuto. Non c'è di che. Ora tornate pure a guardare le partite di baseball.

Adesso c'è solo da capire quale sarà la prossima mossa di Ibrahimovic, ricercato già da molte squadre come il Bologna (Sabatini si è già espresso sull'operazione) e dal Milan. Ma come sempre nella sua carriera toccherà a lui decidere, con ancora voglia di stupire a 38 anni.