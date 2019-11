Fatale una caduta durante un esercizio alle parallele asimmetriche.

di Marco Ercole - 13/11/2019 11:11 | aggiornato 13/11/2019 13:16

Una tragedia, un fulmine a ciel sereno per il mondo della ginnastica artistica e dello sport in generale. La ginnasta della Southern Connecticut State University, la ventenne Melanie Coleman, ha perso la vita. La ragazza è caduta lo scorso venerdì mentre stava svolgendo un esercizio alle parallele asimmetriche.

Purtroppo per lei i traumi riportati si sono rivelati fatali, su tutti la frattura al midollo spinale. Dopo due giorni di battaglia tra la vita e la morte in ospedale, questa domenica Melanie si è spenta.

Un dramma che ha sconvolto tutti, in particolare il suo allenatore Thomas Alberti, presente in palestra durante la rovinosa caduta: "Difficile elaborare quanto accaduto". La ventenne oltre a essere una ginnasta, studiava anche infermieristica e allenava i ragazzi più giovani in palestra. Per tentare di aiutare (per quanto possibile) la sua famiglia, è stata istituita una campagna di raccolta fondi che mirava al raggiungimento di 10mila dollari. Al momento è stata superata quota 63mila.