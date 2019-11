Nel famoso titolo manageriale, la squadra bianconera non sarà chiamata col suo nome. Nessun problema per quelli dei calciatori.

I tifosi della Juventus stanno sicuramente vivendo anni ricchi di soddisfazioni ma questa stagione per tutti i sostenitori della squadra campione d'Italia che amano anche giocare ai videogiochi potrebbe essere particolarmente problematica.

Il club bianconero ha infatti siglato in estate un accordo esclusivo con Konami, che può utilizzare marchio e nome della squadra (oltre che quello dell'Allianz Stadium) nel suo franchise Pro Evolution Soccer. Questo ha portato a un cambiamento decisamente netto nell'ultimo titolo di Electronic Arts, FIFA 20, in cui invece la Juventus è chiamata semplicemente "Piemonte Calcio".

Questo può aver spostato le "scelte" dei tifosi bianconeri verso PES per poter utilizzare loghi e nome della propria squadra del cuore, ma ora arriva una brutta notizia anche per gli appassionati di Football Manager: anche lì la Juventus sarà chiamata in un altro modo.

Niente Juventus in Football Manager: i bianconeri si chiameranno "Zebre"

La famosissima serie di giochi manageriali prodotta da Sega e Sports Interactive infatti dovrà adeguarsi esattamente come EA Sports per FIFA 20 e nel titolo che sarà disponibile su PC dal prossimo 19 novembre la Juventus sarà rinominata "Zebre".

L'attesissimo titolo quindi non potrà utilizzare il marchio della società piemontese stando al report di Calcio & Finanza mentre pare non ci saranno problemi per quanto riguarda i dati anagrafici dei calciatori che fanno parte della rosa attualmente agli ordini di Maurizio Sarri (esattamente come accade in FIFA).

Questo è solo l'ultimo effetto della fruttuosa intesa esclusiva annunciata a metà dell'estate fra il club e la Konami che ha puntato molto sulla partnership con i campioni d'Italia arrivando a mettere in commercio una speciale Juventus Edition del gioco a tiratura limitata, ricreando alla perfezione il volto di 17 dei calciatori presenti in squadra oltre a rendere Miralem Pjanic ufficialmente Ambassador PES e mettendolo in copertina del gioco. Un accordo sicuramente notevole ma che farà storcere il naso ai tifosi che amano Football Manager.