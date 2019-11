Lewandowski è il primo in Bundesliga a segnare per 11 partite di fila

Lewandowski è il primo in Bundesliga a segnare per 11 partite di fila

Abraham salterà così le partite di Bundesliga (sarà disponibile in Europa League) contro Wolfsburg, Mainz, Hertha, Schalke, Colonia e Paderborn. Tornerà il 18 gennaio 2020, dopo la sosta invernale, in occasione della sfida contro l'Hoffenheim.

Stangata doveva essere e stangata è stata. Per la folle spinta rifilata all'allenatore del Friburgo Christian Streich, il difensore dell'Eintracht Francoforte David Abraham (16 presenze, 2 gol e 2 assist in stagione) è stato squalificato dal Giudice sportivo per sette settimane (dal 10 novembre al 29 dicembre 2019) e sarà inoltre costretto a pagare una multa di 25mila euro, mentre altri 35mila li verserà al suo club che li devolverà in beneficenza.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK